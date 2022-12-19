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Мобилизация мужчин-переселенцев: кому нужно становиться на военный учет

Сегодня 09:00
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Во время мобилизации в Украине призыву подлежат все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет без наличия показаний к отсрочке. Мужчины, переехавшие из зон боевых действий и получившие статус переселенца, обязаны стать на учет в военкомате по новому месту проживания. Это не означает, что их обязательно призовут на службу, но и такая вероятность имеется.

Новости Днепра про Мобилизация мужчин-переселенцев: кому нужно становиться на военный учет

По закону, перед переездом на новое место военнообязанные мужчины должны сначала прийти в свой территориальный центр комплектования и сняться с учета, а затем стать на него по новому месту жительства.

В условиях войны мужчинам-переселенцам призывного возраста было разрешено становиться на военный учет по новому месту жительства, а уже в дальнейшем происходит снятие с военного учета по предварительному месту регистрации. Главное, чтобы эта процедура была соблюдена, иначе граждан может настичь административная ответственность.

Неприбытие в территориальный центр комплектования определяется как нарушение закона, поэтому мужчинам-переселенцам следует обратиться в центр комплектования и предоставить данные о регистрации как ВПЛ.

Для взятия на военный учет все военнообязанные должны лично прибыть в свой военкомат по месту жительства и подать заявление о взятии на военный учет. 

При себе нужно иметь следующий список документов:

  • заявление;
  • паспорт гражданина Украины;
  • военный билет или временное удостоверение военнообязанного;
  • для лиц освобожденных в запас: учетно-послужная карточка, предписание воинской части.

К уголовной ответственности лицо может быть привлечено после неявки для становления на учет после получения письменного предупреждения по статье 337 УКУ.

В остальных случаях грозит административная ответственность за нарушение правил военного учета предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в  размере от 510 до 850 гривен.

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Новости Днепра про Мобилизация мужчин-переселенцев: кому нужно становиться на военный учетУкраїнська Новости Днепра про Мобилизация мужчин-переселенцев: кому нужно становиться на военный учетРусский

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