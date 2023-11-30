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Многие жители Днепра и пригорода остались без воды: адреса и когда ее вернут

Сегодня 13:51
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Новости Днепра про Многие жители Днепра и пригорода остались без воды: адреса и когда ее вернут

Сегодня, 30 ноября, в Днепре и пригороде многие жители остались без воды.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение:

  • просп. Героев, 14, 16, 18, 18а,
  • бульвара Славы, 22, 24,
  • ул. Мандрыковская, 294-336,
  • ул. Н. Алексеенко, 104,
  • просп. Б. Хмельницкого, 4-8,
  • ул. Передовая,
  • ул. Незламна,
  • ул. Балхашская,
  • ул. В. Кричевского,
  • ул. Ингульская,
  • ул. Руставели,
  • ул. Надежд,
  • ул. Н. Армстронга, 2, 4,
  • ул. Генерала Пушкина,
  • ул. Университетская,
  • просп. Б. Хмельницкого, 20 (а, б, в, г),
  • ул. Гавриленко, 2, 4,
  • ул. Шевченко (с. Новоалександровка),
  • ул. Луговая (с. Новоалександровка),
  • ул. Украинская (с. Новоалександровка),
  • ул. Мичурина (с. Новоалександровка),
  • ул. Школьная (с. Новоалександровка),
  • пер. Тихий (с. Новоалександровка),
  • пер. Кооперативный (с. Новоалександровка).

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в декабре из-за ремонтных работ будут выключать газ: адреса.

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