Многие жители Днепра и пригорода остались без воды: адреса и когда ее вернут

Так, в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение:

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Сегодня, 30 ноября, в Днепре и пригороде многие жители остались без воды.

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