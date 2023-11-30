Многие жители Днепра и пригорода остались без воды: адреса и когда ее вернут

Сегодня, 30 ноября, в Днепре и пригороде многие жители остались без воды.
Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в декабре из-за ремонтных работ будут выключать газ: адреса.
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