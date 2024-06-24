Многоярусная башня и детализированная каменная кладка: на берегу Днепра построили старинный замок

В Днепре на ж/м Парус построили замок.

Правда, песчаный. Однако жители города удивлены, ведь автор композиции тщательно поработал над деталями.

Фото с этим произведением искусства опубликовали в Facebook-сообществе «Актив ж/м Покровский».

Песчаная крепость состоит из нескольких зданий, ее центральным компонентом является многоярусная башня с окнами и лестницами. Можно заметить детализированные арочные окна и двери, текстуру каменной кладки, мост, соединяющий разные уровни крепости.

Стиль созданного здания напоминает средневековый европейский замок.

У замка лежат лопатки, щетки и другие инструменты, рядом стоит, вероятно, автор и укрепляет песчаную конструкцию с помощью воды.

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