Многоярусная башня и детализированная каменная кладка: на берегу Днепра построили старинный замок

Правда, песчаный. Однако жители города удивлены, ведь автор композиции тщательно поработал над деталями.
Фото с этим произведением искусства опубликовали в Facebook-сообществе «Актив ж/м Покровский».
Песчаная крепость состоит из нескольких зданий, ее центральным компонентом является многоярусная башня с окнами и лестницами. Можно заметить детализированные арочные окна и двери, текстуру каменной кладки, мост, соединяющий разные уровни крепости.
Стиль созданного здания напоминает средневековый европейский замок.
У замка лежат лопатки, щетки и другие инструменты, рядом стоит, вероятно, автор и укрепляет песчаную конструкцию с помощью воды.
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