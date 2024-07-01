Многотонным фурам запретили ездить по Днепру днем: в чем дело

Из-за аномальной жары водителям многотонных фур запретили ездить по дорогам Днепра.

Из-за летней жары водителям грузовиков массой более 24 тонн запретили ездить по дорогам Днепра с 8:00 до 23:00, говорится в сообщении патрульной полиции Днепропетровской области.

На термометре более 30 градусов. Именно поэтому напоминаем, что на период аномальных повышений температуры воздуха согласно решению сессии Днепровского городского совета № 46/22 на территории областного центра запрещается движение грузовых транспортных средств фактической массой более 24 тонн или погрузкой на ось более 7 тонн по улицам и дорогам города при температуре воздуха выше +28 градусов по Цельсию с 8.00 до 23.00, — говорится в сообщении.

В соответствии с решением Службы восстановления и развития инфраструктуры в Днепропетровской области с 1 июля применяются ограничения и запреты движения автомобильными дорогами государственного значения общего пользования тяжеловесных транспортных средств фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось 7 т при температуре воздуха выше 28 ℃.

В то же время это не касается транспортных средств, которые используются для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также осуществляющих перевозку опасных грузов, живых животных и птицы, военных грузов и товаров двойного назначения.

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