Многодетная мать-одиночка в Павлограде сдала в ломбард планшет сына, который ему выдали в школе

В Павлограде Днепропетровской области многодетная мать, которая самостоятельно воспитывает четверых детей, сдала в ломбард планшет сына, выданный ему в школе.

Мальчик не мог учиться дистанционно из-за отсутствия гаджета, поэтому администрация учебного заведения выдала ему планшет Samsung под ответственность матери. Летом, на период каникул, технику надо было вернуть обратно, однако оказалось, что женщина еще в январе отнесла ее в ломбард.

За планшет женщина получила 1,5 тысячи гривен. Павлоградский суд рассмотрел это дело и вынес матери-одиночке приговор, о чем говорится в соответствующем судебном решении.

Так, на суде женщина объяснила, что деньги ей были нужны срочно на еду и медикаменты. Она признала свою вину и раскаялась. Суд присудил ей наказание в виде одного года условного срока.

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