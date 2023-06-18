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  • Многодетная мать-одиночка в Павлограде сдала в ломбард планшет сына, который ему выдали в школе

Многодетная мать-одиночка в Павлограде сдала в ломбард планшет сына, который ему выдали в школе

Сегодня 14:49
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В Павлограде Днепропетровской области многодетная мать, которая самостоятельно воспитывает четверых детей, сдала в ломбард планшет сына, выданный ему в школе.

Новости Днепра про Многодетная мать-одиночка в Павлограде сдала в ломбард планшет сына, который ему выдали в школе

Мальчик не мог учиться дистанционно из-за отсутствия гаджета, поэтому администрация учебного заведения выдала ему планшет Samsung под ответственность матери. Летом, на период каникул, технику надо было вернуть обратно, однако оказалось, что женщина еще в январе отнесла ее в ломбард.

За планшет женщина получила 1,5 тысячи гривен. Павлоградский суд рассмотрел это дело и вынес матери-одиночке приговор, о чем говорится в соответствующем судебном решении.

Так, на суде женщина объяснила, что деньги ей были нужны срочно на еду и медикаменты. Она признала свою вину и раскаялась. Суд присудил ей наказание в виде одного года условного срока.

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Новости Днепра про Многодетная мать-одиночка в Павлограде сдала в ломбард планшет сына, который ему выдали в школеУкраїнська Новости Днепра про Многодетная мать-одиночка в Павлограде сдала в ломбард планшет сына, который ему выдали в школеРусский

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