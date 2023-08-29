Много полиции и медиков: в Днепре на Авиационной выстрелили в человека

Во вторник, 29 августа на улице Авиационной были слышны выстрелы.

На улице Авиационной произошла стрельба. По словам очевидцев, на место приехали медики, пытающиеся реанимировать раненого.

По предварительной информации от свидетелей, пострадавший угрожал полицейской, поэтому ее напарник якобы выстрелил в мужчину. Впрочем, что произошло на самом деле пока неизвестно. Ждем официальных объяснений от правоохранителей.

Жив ли мужчина – неизвестно. Судя по видео, которые парят днепряне, пострадавший без сознания и его пытаются спасти медики.

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