Много полиции и медиков: в Днепре на Авиационной выстрелили в человека

На улице Авиационной произошла стрельба. По словам очевидцев, на место приехали медики, пытающиеся реанимировать раненого.
По предварительной информации от свидетелей, пострадавший угрожал полицейской, поэтому ее напарник якобы выстрелил в мужчину. Впрочем, что произошло на самом деле пока неизвестно. Ждем официальных объяснений от правоохранителей.
Жив ли мужчина – неизвестно. Судя по видео, которые парят днепряне, пострадавший без сознания и его пытаются спасти медики.
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