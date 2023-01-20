Місяць підійде до Землі найближче майже за 1000 років

Наступного разу на таку відстань Місяць підійде до Землі в молодий місяць через 345 років. Це означає, що молодик 21 січня стане найближчим за 1337 років.
Місяць обертається навколо Землі не ідеальним колом, його орбіта швидше нагадує еліпс. Тобто відстань між планетою та її супутником змінюється. Точка, в якій Місяць підходить найближче до Землі, називається перигей, а найдалі – апогей.
Якщо молодик або повний місяць збігаються з перигеєм або апогеєм, можна спостерігати супермісяць або мікромісяць, коли Місяць здається особливо великим або маленьким. Під час цього унікального молодика 21 січня, який буде найбільшим з 11 століття, ми нічого не зможемо побачити, оскільки Місяць перебуватиме на лінії між Землею та Сонцем, а отже буде невидимим.
Наступний подібний молодик жителі Землі застануть у 2368 році.
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