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Мінус 630 окупантів за добу: Генштаб озвучив втрати росії

Сегодня 09:00
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Мінус 630 окупантів за добу: Генштаб озвучив втрати росії/

Новости Днепра про Мінус 630 окупантів за добу: Генштаб озвучив втрати росії

У Генеральному штабі ЗСУ назвали актуальні на 16 листопада дані щодо втрат російської армії у війні проти України. 

З 24 лютого в Україні загинуло близько 82 710 російських солдатів, 630 із них — за останню добу. Найбільших втрат окупанти зазнали на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

  • танків — 2871 (+10);
  • бойових броньованих машин – 5797 (+24);
  • артилерійських систем – 1860 (+10);
  • РСЗВ — 393;
  • засобів ППО – 209 (+1);
  • літаків – 278;
  • вертольотів – 261;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1525 (+14);
  • крилаті ракети — 474 (+75);
  • кораблі/катери – 16;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4360 (+9);
  • спеціальна техніка – 160.

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Новости Днепра про Мінус 630 окупантів за добу: Генштаб озвучив втрати росіїУкраїнська Новости Днепра про Мінус 630 окупантів за добу: Генштаб озвучив втрати росіїРусский

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