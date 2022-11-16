Мінус 630 окупантів за добу: Генштаб озвучив втрати росії

З 24 лютого в Україні загинуло близько 82 710 російських солдатів, 630 із них — за останню добу. Найбільших втрат окупанти зазнали на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

У Генеральному штабі ЗСУ назвали актуальні на 16 листопада дані щодо втрат російської армії у війні проти України.

Сегодня, 15 ноября, на проспекте Поля нашли тело полуобнаженного мужчины.

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