Мінус 630 окупантів за добу: Генштаб озвучив втрати росії/

У Генеральному штабі ЗСУ назвали актуальні на 16 листопада дані щодо втрат російської армії у війні проти України.
З 24 лютого в Україні загинуло близько 82 710 російських солдатів, 630 із них — за останню добу. Найбільших втрат окупанти зазнали на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.
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