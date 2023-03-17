Международный суд в Гааге выдал ордер на арест путина

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу суда.
Отмечается, что 17 марта 2023 года Палата досудебного производства II выдала ордера на арест путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой, уполномоченной президента рф по делам ребенка.
Путина и Львову-Белову подозревают в совершении военного преступления незаконной депортации и перемещения детей из оккупированных районов Украины в рф, что происходило минимум с 24 февраля 2022 года.
Палата досудебного производства II на основании ходатайств прокуратуры от 22 февраля 2023 года постановила, что существуют достаточные основания полагать, что каждый из подозреваемых несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения и незаконного перемещения населения из оккупированных районов Украины в российскую федерацию, что нанесло ущерб украинским детям, — подчеркивается в сообщении.
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