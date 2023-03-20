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Международный ордер на арест Путина действует пожизненно, — прокурор МКС

Сегодня 15:10
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У ордера на арест Путина нет срока давности.

Новости Днепра про Международный ордер на арест Путина действует пожизненно, - прокурор МКС

Об этом заявил прокурор МКС Карим Хан в эфире BBC Radio 4.

Он отметил, что международный ордер на арест президента РФ Владимира Путина не имеет срока давности и будет действовать пожизненно. Отменить его могут только после задержания российского диктатора и проведения суда. Это касается и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, обвиняемой в похищении украинских детей.

Люди, где бы они ни были, должны понимать, что есть закон и что с властью приходит ответственность. Для военных преступлений нет срока давности, – заявил Карим Хан.

Что предшествовало?

17 марта палата досудебного производства II выдала ордера на арест Путина и Марии Алексеевны Львово-Беловой, уполномоченной президента РФ по делам ребенка. Оба обвиняются в похищении и незаконной депортации украинских детей. Отметим, что Львова-Белова публично заявила, что «усыновила» мальчика из Мариуполя и начала «перевоспитывать» его.

Это, конечно, не означает, что российского диктора посадят в ближайшее время, однако это первый шаг к предстоящему судебному процессу в Гааге. Кроме того, теперь президент РФ не сможет въехать в страны, подписавшие и ратифицировавшие Римский устав. Это касается всей Европы, США, Канады и ряда стран в мире. Ранее в Германии заявили, что арестуют Путина, если он пересечет границу их государства.

А в Кремле уже ищут преемника Путина после решения МКС об его аресте, об этом рассказали в ГУР. После этих новостей российский диктатор посетил Мариуполь, а в ОП прокомментировали его визит, отметив, что «преступника всегда тянет на место преступления».

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Новости Днепра про Международный ордер на арест Путина действует пожизненно, - прокурор МКСУкраїнська Новости Днепра про Международный ордер на арест Путина действует пожизненно, - прокурор МКСРусский

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