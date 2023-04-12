Метит на рекорд: силач из Днепра тянул зубами шесть автомобилей

Днепровский силач пытался установить рекорд.

Украинцы часто пытаются попасть в Книгу рекордов Гиннесса, продемонстрировав свои уникальные умения. Вот и силач из Днепра Дмитрий Грунский решил попробовать свои силы, протянув зубами шесть автомобилей. Об этом рассказала экскурсовод Оксана Билоус.

Известно, что днепровскому спортсмену-экстремалу удалось протащить шесть автомобилей на расстояние 30 метров 70 см, держа трос одними зубами. Общий вес автомобилей вместе с водителями внутри составил около 7 600 кг. Силач пытается попасть с этим рекордом в Книгу Гиннесса.

Сейчас Дмитрий собирает все необходимые документы, чтобы зафиксировать свое достижение.

Напомним, осенью Дмитрий Грунский установил рекорд, протянув на шее вагон весом 32,5 тонны.