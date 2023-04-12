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Метит на рекорд: силач из Днепра тянул зубами шесть автомобилей

Сегодня 15:58
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Днепровский силач пытался установить рекорд.

Новости Днепра про Метит на рекорд: силач из Днепра тянул зубами шесть автомобилей

Украинцы часто пытаются попасть в Книгу рекордов Гиннесса, продемонстрировав свои уникальные умения. Вот и силач из Днепра Дмитрий Грунский решил попробовать свои силы, протянув зубами шесть автомобилей. Об этом рассказала экскурсовод Оксана Билоус.

Известно, что днепровскому спортсмену-экстремалу удалось протащить шесть автомобилей на расстояние 30 метров 70 см, держа трос одними зубами. Общий вес автомобилей вместе с водителями внутри составил около 7 600 кг. Силач пытается попасть с этим рекордом в Книгу Гиннесса.

Сейчас Дмитрий собирает все необходимые документы, чтобы зафиксировать свое достижение.

Напомним, осенью Дмитрий Грунский установил рекорд, протянув на шее вагон весом 32,5 тонны.

Новости Днепра про Метит на рекорд: силач из Днепра тянул зубами шесть автомобилей

Отметим, что согласно Книге рекордов Гиннесса, в прошлом году мужчина из Сирийской Арабской Республики смог протащить автомобиль на 30 метров всего за 18,13 секунды, используя только свои зубы.

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