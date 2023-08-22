Металлическое сердце близ Мост-Сити украсили ко Дню Независимости (ФОТО)

В Днепре во всю готовятся ко Дню Независимости. Массовых гуляний конечно не будет, но по всему городу уже развеваются украинские флаги.

В марте в Днепре возле ТРЦ «Мост-сити» появилась необычная арт-инсталляция – металлическое сердце, на котором разместились голуби мира и цветы.

Теперь его украсили ко Дню Независимости. Цветочная инсталляция состоит из подсолнухов, маков и васильков.

Об этом сообщает dnepr.info.

Вот так это происходило:

Напомним, ранее мы сообщали о том, что парки Днепра украсили ко Дню Независимости (ФОТО)

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