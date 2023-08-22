Металлическое сердце близ Мост-Сити украсили ко Дню Независимости (ФОТО)

В марте в Днепре возле ТРЦ «Мост-сити» появилась необычная арт-инсталляция – металлическое сердце, на котором разместились голуби мира и цветы.
Теперь его украсили ко Дню Независимости. Цветочная инсталляция состоит из подсолнухов, маков и васильков.
Об этом сообщает dnepr.info.
Вот так это происходило:
Напомним, ранее мы сообщали о том, что парки Днепра украсили ко Дню Независимости (ФОТО)
Читайте также:
Автор:
Информация в трудовой книжке дает право ее владельцу получать ту…
В Днепре в злоупотреблении властями подозревают двух военнослужащих, завладевших 3,5…
На днях в Днепре произошел ужасный случай: 31-летний мужчина убил…
Алексею Хильскому просят присвоить звание Героя Украины.
Информация в трудовой книжке дает право ее владельцу получать ту или иную сумму пенсии. Если книжка утрачена – ее необходимо восстановить.
Пожалуйста, будьте осторожны на воде!
Похожая трагедия на Гданцевке в Кривом Роге произошла в эти выходные.
В Днепре в злоупотреблении властями подозревают двух военнослужащих, завладевших 3,5 млн грн бюджетных средств.
На днях в Днепре произошел ужасный случай: 31-летний мужчина убил своего 56-летнего знакомого бутылкой.
Алексею Хильскому просят присвоить звание Героя Украины.
В Новомосковском районе на Днепропетровщине есть необычное озеро – Соленый лиман. Для области, где нет моря такой внутренний водоем – настоящее чудо. Сюда регулярно ездят за лечебной грязью и проходят лечение минеральными водами.
Присмотритесь к фото!
До конца года Новомосковск должен быть переименован. В настоящее время горожане предлагают новые варианты названия города. Несмотря на то, что Сичеслав лидировал во всех голосованиях, населенный пункт так не назовут.
Каждый может сделать яркие патриотические фото!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!