Металл, топливо, минпродукты: какие товары экспортировала и импортировала Днепропетровщина в 2022 году

Регион сотрудничал со 163 странами мира.
Как сообщили на сайте главного управления статистики в Днепропетровской области, за 9 месяцев этого года Днепропетровщина больше всего экспортировала недрагоценные металлы и изделия из них (46%), минеральные продукты (36,6%), руды, шлак и золу (34,7%). Объем экспорта товаров предприятиями Днепропетровской области в 2022 году составил 5184,6 млн долларов, или 54,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
А импортировал регион – минеральные продукты (22,9%), прежде всего, минеральное топливо, нефть и продукты ее перегонки (21,4%), машины, оборудование и механизмы. Также – электротехническое оборудование (16,8%), продукцию химической и связанных с ней отраслей промышленности (14,7%). Объем импорта – 2937,1 млн. долларов, или 73,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Следует отметить, что за 2022 год Днепропетровщина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 163 стран мира. Среди регионов Украины Днепропетровщина по доле в общем объеме экспорта товаров (15,7%) уступает лидерство только Киеву, импорта (7,6%) – Киеву и Львовской области.
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