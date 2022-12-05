Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Металл, топливо, минпродукты: какие товары экспортировала и импортировала Днепропетровщина в 2022 году

Металл, топливо, минпродукты: какие товары экспортировала и импортировала Днепропетровщина в 2022 году

Сегодня 20:30
просмотров

В 2022 году Днепропетровская область импортировала и экспортировала большое количество товаров.

Новости Днепра про Металл, топливо, минпродукты: какие товары экспортировала и импортировала Днепропетровщина в 2022 году

Регион сотрудничал со 163 странами мира.

Как сообщили на сайте главного управления статистики в Днепропетровской области, за 9 месяцев этого года Днепропетровщина больше всего экспортировала недрагоценные металлы и изделия из них (46%), минеральные продукты (36,6%), руды, шлак и золу (34,7%). Объем экспорта товаров предприятиями Днепропетровской области в 2022 году составил 5184,6 млн долларов, или 54,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

А импортировал регион – минеральные продукты (22,9%), прежде всего, минеральное топливо, нефть и продукты ее перегонки (21,4%), машины, оборудование и механизмы. Также – электротехническое оборудование (16,8%), продукцию химической и связанных с ней отраслей промышленности (14,7%). Объем импорта – 2937,1 млн. долларов, или 73,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Следует отметить, что за 2022 год Днепропетровщина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 163 стран мира. Среди регионов Украины Днепропетровщина по доле в общем объеме экспорта товаров (15,7%) уступает лидерство только Киеву, импорта (7,6%) – Киеву и Львовской области.

Читайте также:

Новости Днепра про Металл, топливо, минпродукты: какие товары экспортировала и импортировала Днепропетровщина в 2022 годуУкраїнська Новости Днепра про Металл, топливо, минпродукты: какие товары экспортировала и импортировала Днепропетровщина в 2022 годуРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    «У нас без прилетов, но ситуация сложная,» – Резниченко
    Новости Днепра
    Сегодня 21:15
    «У нас без прилетов, но ситуация сложная,» – Резниченко

    Начальник Днепра ОВА Валентин Резниченко рассказал о ситуации в области…

    Заблукали в місті: криворізькі патрульні врятували маленьких дівчаток
    Новости Днепра
    Сегодня 19:45
    Заблукали в місті: криворізькі патрульні врятували маленьких дівчаток

    Сегодня, 5 декабря, патрульные Кривого Рога получили вызов "Маленькие дети,…

    Поезда в 6 стран: какие железнодорожные маршруты из Украины действуют в декабре
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    Поезда в 6 стран: какие железнодорожные маршруты из Украины действуют в декабре

    Международное сообщение по железной дороге активно развивается. Сейчас поездами можно…

    Новый бизнес: сколько стоит аренда генераторов Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    Новый бизнес: сколько стоит аренда генераторов Днепре

    Ввиду сложившегося дефицита и высокого спроса на такую продукцию, предприимчивые…

    Последние новости

    «У нас без прилетов, но ситуация сложная,» – Резниченко
    «У нас без прилетов, но ситуация сложная,» – Резниченко

    Начальник Днепра ОВА Валентин Резниченко рассказал о ситуации в области после масштабной ракетной атаки 5 декабря.

    Сегодня 21:15
    просмотров
    Днепряне утверждают, что купили в «АТБ» чай с сюрпризом (ФОТО)
    Днепряне утверждают, что купили в «АТБ» чай с сюрпризом (ФОТО)

    Горожане купили по скидке чай в "АТБ" на улице Маршала Малиновского.

    Сегодня 19:58
    0
    просмотров
    Заблукали в місті: криворізькі патрульні врятували маленьких дівчаток
    Заблукали в місті: криворізькі патрульні врятували маленьких дівчаток

    Сегодня, 5 декабря, патрульные Кривого Рога получили вызов "Маленькие дети, без присмотра взрослых сами на улице".

    Сегодня 19:45
    просмотров
    Поезда в 6 стран: какие железнодорожные маршруты из Украины действуют в декабре
    Поезда в 6 стран: какие железнодорожные маршруты из Украины действуют в декабре

    Международное сообщение по железной дороге активно развивается. Сейчас поездами можно добраться в 6 стран Европы.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    Из-за атаки рф в Днепре и области – снова экстренные отключения света
    Из-за атаки рф в Днепре и области – снова экстренные отключения света

    Сегодня, 5 декабря, россияне снова нанесли по Украине массированный ракетный удар.

    Сегодня 18:48
    0
    просмотров
    Новый бизнес: сколько стоит аренда генераторов Днепре
    Новый бизнес: сколько стоит аренда генераторов Днепре

    Ввиду сложившегося дефицита и высокого спроса на такую продукцию, предприимчивые украинцы организовали новый бизнес. В стране набирает популярность аренда генераторов.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    «Люди воюют с ядерными ракетоносцами, изверги бомбят трансформаторы»: мэр Днепра о разнице между нами и россиянами
    «Люди воюют с ядерными ракетоносцами, изверги бомбят трансформаторы»: мэр Днепра о разнице между нами и россиянами

    Россияне продолжают воевать с гражданскими.

    Сегодня 18:05
    0
    просмотров
    Светлая память: в бою за Украину погиб 43-летний военный из Днепропетровщины
    Светлая память: в бою за Украину погиб 43-летний военный из Днепропетровщины

    Вечная слава!

    Сегодня 17:53
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине обесточены насосные станции одного из водоканалов: где нет воды
    На Днепропетровщине обесточены насосные станции одного из водоканалов: где нет воды

    Сегодня российские войска снова нанесли массированный ракетный удар по Украине.

    Сегодня 17:44
    0
    просмотров
    Как сегодня выглядит первый «кинотеатр» Днепра (ФОТО)
    Как сегодня выглядит первый «кинотеатр» Днепра (ФОТО)

    В Днепре есть масса кинотеатров, но расположены они все преимущественно в торговых центрах. В начале прошлого века в городе насчитывалось несколько зданий, специально приспособленных для показа фильмов, но до наших дней они не «дожили». А вот помещение, где впервые в…

    Сегодня 17:22
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх