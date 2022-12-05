Металл, топливо, минпродукты: какие товары экспортировала и импортировала Днепропетровщина в 2022 году

В 2022 году Днепропетровская область импортировала и экспортировала большое количество товаров.

Регион сотрудничал со 163 странами мира.

Как сообщили на сайте главного управления статистики в Днепропетровской области, за 9 месяцев этого года Днепропетровщина больше всего экспортировала недрагоценные металлы и изделия из них (46%), минеральные продукты (36,6%), руды, шлак и золу (34,7%). Объем экспорта товаров предприятиями Днепропетровской области в 2022 году составил 5184,6 млн долларов, или 54,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

А импортировал регион – минеральные продукты (22,9%), прежде всего, минеральное топливо, нефть и продукты ее перегонки (21,4%), машины, оборудование и механизмы. Также – электротехническое оборудование (16,8%), продукцию химической и связанных с ней отраслей промышленности (14,7%). Объем импорта – 2937,1 млн. долларов, или 73,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Следует отметить, что за 2022 год Днепропетровщина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 163 стран мира. Среди регионов Украины Днепропетровщина по доле в общем объеме экспорта товаров (15,7%) уступает лидерство только Киеву, импорта (7,6%) – Киеву и Львовской области.

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