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Месяц трагедии на Победе: что сделано

Сегодня 14:28
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В пострадавшем от ракетного обстрела рф дома на Победе уже завершили инструментальное обследование.

Новости Днепра про Месяц трагедии на Победе: что сделано

Так, демонтажу подлежат остатки 2-го и 3-го подъезда, находящиеся в 3-м корпусе. Проведут эти работы после подготовленного проекта. Тем временем в уцелевшей части дома продолжаются восстановительные работы. На сегодняшний день там заменили уже более тысячи окон.

Новости Днепра про Месяц трагедии на Победе: что сделано

«Установили окна во всех корпусах, кроме первого подъезда третьего и первого и второго подъездов пятого корпуса, где работы еще продолжаются. Для выполнения поручения городского головы Бориса Филатова относительно оперативного и качественного проведения всех работ максимально быстро восстановили в доме коммунальные услуги (вода, тепло, свет, лифт). В первом подъезде пятого корпуса подъемник еще не работает из-за сильного повреждения. Его будем заменять. Нашли организацию, которая передаст новый лифт совершенно бесплатно», – рассказал директор департамента жилищного хозяйства Днепровского городского совета Владислав Грицай.

Также в двух подъездах дома установят новую входную дверь. Их заменят металлическими. Коммунальное предприятие «Жилсервис-14» сделало замеры для изготовления.

Новости Днепра про Месяц трагедии на Победе: что сделаноУкраїнська Новости Днепра про Месяц трагедии на Победе: что сделаноРусский

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