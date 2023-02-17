Месяц трагедии на Победе: что сделано

Так, демонтажу подлежат остатки 2-го и 3-го подъезда, находящиеся в 3-м корпусе. Проведут эти работы после подготовленного проекта. Тем временем в уцелевшей части дома продолжаются восстановительные работы. На сегодняшний день там заменили уже более тысячи окон.
«Установили окна во всех корпусах, кроме первого подъезда третьего и первого и второго подъездов пятого корпуса, где работы еще продолжаются. Для выполнения поручения городского головы Бориса Филатова относительно оперативного и качественного проведения всех работ максимально быстро восстановили в доме коммунальные услуги (вода, тепло, свет, лифт). В первом подъезде пятого корпуса подъемник еще не работает из-за сильного повреждения. Его будем заменять. Нашли организацию, которая передаст новый лифт совершенно бесплатно», – рассказал директор департамента жилищного хозяйства Днепровского городского совета Владислав Грицай.
Также в двух подъездах дома установят новую входную дверь. Их заменят металлическими. Коммунальное предприятие «Жилсервис-14» сделало замеры для изготовления.Виктория
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