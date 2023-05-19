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  • Местный Пабло Эскобар: житель Днепра возглавил наркосиндикат с многомиллионным оборотом

Местный Пабло Эскобар: житель Днепра возглавил наркосиндикат с многомиллионным оборотом

Сегодня 13:23
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Днепровский Пабло Эскобар попался в полицию.

Новости Днепра про Местный Пабло Эскобар: житель Днепра возглавил наркосиндикат с многомиллионным оборотом

В Днепропетровской области разоблачили преступную организацию, которая занималась продажей наркотиков. Детали сообщили в прессслужбах ДБР, НПУ, ОГП.

Так, житель Днепра возглавил преступную банду, занимавшуюся распространением наркотиков в прифронтовых регионах Украины и в частности на Днепропетровщине. Как рассказали в Нацполиции, группа имела четкую иерархическую структуру.

Днепрянин, став лидером этой группировки, привлек в бизнес мужчин и женщин в возрасте от 28 до 43 лет. Все они имели свои функции – кто-то фасовал, кто-то занимался расширением рынка, а кто-то раскладывал «закладки» для клиентов.

В основном банда торговала метамфетамином и каннабисом на территории двух областей – Днепропетровской и Полтавской. За наркотики они просили предоплату, которую покупатели должны были перечислить на один из 50 специальных банковских счетов. На каждый из них ежемесячно поступало до 5 миллионов гривен.

За год доходы банды составляли около 200 миллионов гривен.

Новости Днепра про Местный Пабло Эскобар: житель Днепра возглавил наркосиндикат с многомиллионным оборотом

Правоохранители провели более 36 обысков в Днепре и области. Во время проверок они изъяли наркотики, принадлежности для их фасовки, банковские карты, «черновые» записи, деньги, мобильные телефоны и сим-карты.

Вероятно, к этому причастны двое действующих и бывших сотрудников полиции, в помещениях которых уже провели обыски. В прокуратуре сообщили, что жителю Днепра и восьми его подельникам объявили о подозрении в создании преступной банды. Им грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Для справки: Пабло Экобар – колумбийский наркобарон. Известный как один из самых дерзких преступников XX века не только Колумбии, но и всего мира, заработав огромные деньги на наркобизнесе.

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