Местные Бонни и Клайд: в Днепре поймали пару грабителей, находившихся в активном розыске

Об этом сообщили в патрульной полиции Днепра.

Около 5 утра 14 марта, у гаражей на улице Русановской патрульной заметили подозрительную женщину и мужчину с портфелем. Заметив служебный автомобиль, они пошли в другую сторону и ускорились.

Поэтому патрульные решили проверить подозрительных граждан. Во время общения мужчина пытался избавиться от своего портфеля. Инспекторы помешали этому и попросили открыть его. Внутри они увидели слесарный инструмент, кучу отмычек, ключей и фонарик.

Как выяснилось, мужчина находится в активном розыске за воровство с проникновением. Вероятного грабителя и его сообщницу забрали в отделение для дальнейших следственных действий.