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Мешканців Дніпра та області запрошують долучитися до зігріваючого челенджу

Сегодня 07:15
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Жителей Днепропетровской области приглашают принять участие в согревающем челлендже «Теплый дом», который продлится до 10 ноября. Его запустил Днепропетровский областной центр внешкольного образования.

Новости Днепра про Мешканців Дніпра та області запрошують долучитися до зігріваючого челенджу

Чтобы присоединиться, следует сделать фото или снять видео собственных методов утепления. Вы можете делать их дома или на работе.

«Пришло время объединиться, согреть нашу неспокойную жизнь добрым словом, добрым делом, теплыми объятиями. Челленж — всегда весело. Мы решили сделать его согревающим. Дети, взрослые могут присоединиться. Еще лучше, целыми семьями», — отметила директор Днепропетровского областного центра внешкольного образования Юлия Скляр.

Фото или видео должны быть размещены на вашей странице в социальной сети с хэштегом #kzpo_cpo_dor_teplenka_oselka. При желании можно добавить краткое описание собственной «теплых хенд-мэйдов», полезный совет или просто согревающую историю.

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