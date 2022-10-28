Мешканців Дніпра та області запрошують долучитися до зігріваючого челенджу

Чтобы присоединиться, следует сделать фото или снять видео собственных методов утепления. Вы можете делать их дома или на работе.
«Пришло время объединиться, согреть нашу неспокойную жизнь добрым словом, добрым делом, теплыми объятиями. Челленж — всегда весело. Мы решили сделать его согревающим. Дети, взрослые могут присоединиться. Еще лучше, целыми семьями», — отметила директор Днепропетровского областного центра внешкольного образования Юлия Скляр.
Фото или видео должны быть размещены на вашей странице в социальной сети с хэштегом #kzpo_cpo_dor_teplenka_oselka. При желании можно добавить краткое описание собственной «теплых хенд-мэйдов», полезный совет или просто согревающую историю.
Читайте также:
Автор:
Вблизи Ольгиного Бериславского района Херсонской области, в бою против оккупантов…
ВСУ уничтожили два состава боеприпасов российских оккупантов, а также сбили…
Полномасштабное военное вторжение Российской Федерации в Украину, 246 дней подходит…
Масштабные удары по объектам энергосистемы поставили страну в условия экономии…
Вблизи Ольгиного Бериславского района Херсонской области, в бою против оккупантов погиб Олександр Бап. Ему было 44 года.
Зонт можно оставлять дома!
ВСУ уничтожили два состава боеприпасов российских оккупантов, а также сбили Ка-52 "Аллигатор" и штурмовик Су-25.
Полномасштабное военное вторжение Российской Федерации в Украину, 246 дней подходит к концу.
Масштабные удары по объектам энергосистемы поставили страну в условия экономии электроэнергии. В связи с этим в Днепре некоторые торгово-развлекательные комплексы изменили график работы
В Днепре на ул. Титова неизвестный ограбил хлебный магазин.
В Днепре попрощались с Инной Оданец. 25-летняя беременная девушка погибла в результате ракетного обстрела автозаправочной станции 25 октября. Молодая днепрянка заживо сгорела в машине.
В Украине хотят ввести штрафы для пешеходов, которые передвигаются ночью по проезжей части или обочине без светоотражающих элементов.
Сичеславцы показали, как уничтожают врагов в Донецкой области.
Будьте внимательны!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!