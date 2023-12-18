Мешала отдыхать: в Каменском мужчина избил до смерти свою больную сестру

В воскресенье, 17 декабря, в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир в Каменском 64-летний мужчина избил до смерти свою 68-летнюю сестру.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что родственники жили вместе. Между ними возникла ссора из-за того, что больная женщина стонала, чем мешала брату отдыхать. Во время конфликта мужчина разозлился и избил свою сестру кулаками и деревянной палкой. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили ему о подозрении по ч.1 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство). Продолжается следствие.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на мусорке обнаружили тело мужчины: комментарий полиции.
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