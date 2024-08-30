Мэр Николаева прокомментировал резонансное ДТП с грузовиком из Днепра, в котором везли замороженные тела собак

Мэр Николаева опроверг слухи о том, что власти перевозят тонны мертвых собак в рефрижераторах.

Второй день вся Украина обсуждает резонансное ДТП с грузовиком, который перевозил тела мертвых собак. На инцидент отреагировали в мэрии Николаева. Именно в этом городе произошла авария, обросшая слухами.

Мэр Александр Сенкевич в своем телеграм-канале обнародовал обращение, где опроверг информацию о том, что груз принадлежит местным властям, которые якобы убивают животных, а затем перевозят по городу в грузовиках с рефрижераторами.

Сразу некоторые зооактивисты, как они себя называют, начали обвинять: а это городские власти убивают животных и перевозят их рефрижераторами в городе Николаеве тоннами. Во-первых, я хочу сказать, что это совсем не соответствует действительности. Это полностью придуманная история, притянутая за уши ко мне, что городской голова убивает животных и так далее. Официально заявляю, что никоим образом городские власти или город Николаев к этому инциденту не причастны или не касаются. Вообще рядом не проходили, – сказал Сенкевич.

Грузовик с тоннами мертвых собак – с чего все началось?

Известно, что авария с участием Fiat Doblo и Renault Master произошла вечером 28 августа, и сначала, кроме местных СМИ, никто не обратил внимание на ДТП. Однако впоследствии инцидент вызвал огласку, поскольку оказалось, что внутри могли перевозить несколько тонн тел замороженных собак. На это указывали накладные, которые николаевские журналисты обнаружили на месте ДТП.

Издание впоследствии сообщило, что мертвых животных везли из Днепра в Одессу, где собирались сжечь в крематории. Эту информацию частично подтвердили в полиции Николаева, отметив, что грузовик Renault направлялся с Днепропетровщины и внутри действительно были биологические материалы умерших животных, но не несколько тонн, как говорили СМИ, а всего 339 килограммов.

Водитель вез груз из Днепропетровской области в Одессу для утилизации. Получатель груза – компания, предоставляющая комплекс услуг в области обращения с отходами и экологического обслуживания предприятий всей страны.

Машина с грузом простояла на месте ДТП всю ночь, после чего ее эвакуировали и отправили в Одессу. Полиция сейчас выясняет кому принадлежал груз

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