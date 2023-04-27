Мэр Новомосковска объяснил, почему город не будут переименовывать в «Новик»

Для Новомосковска, что на Днепропетровщине, выбирают новое название. Если в свое время "Днепропетровск" получил сокращенное "народное" название "Днепр", то в этот раз так не произойдет. Мэр города объяснил почему.

Недавно президент подписал законопроект, согласно которому в Украине проведут деколонизацию и дерусификацию топонимов. Если раньше название Новомосковска просто «мозолило» глаза, то теперь переименовать город должны точно.

Как рассказал мэр города Сергей Резник, продолжаются дискуссии по переименованию населенного пункта. Теперь выбирают новое название.

Друзья, у нас достаточно ограниченное время, чтобы определиться с будущим названием города. Потому что это могут сделать за нас, если мы не возьмем это дело в свои руки, – отметил Резник.

Мэр опубликовал голосование, где жители города могут выбрать вероятное название. Он отметил, что в перечне не будет старого наименования, потому что по закону его оставить уже не могут. Также Новомосковск не будут переименовывать в «Новик».

Хотя это популярное народное название города, однако, по словам Резника, это сленговое слово.

Не будет и названия «Новик». Это сленговое слово. Никто не запрещает называть так город и в дальнейшем, но это точно не может быть официальным названием. Все равно, что, например, Николаю в паспорте написать «Колян». Да и как мы будем называться? Новиковцы? А район Новиковский? – заметил мэр.

Он также отметил, что горожане выбирают название и для района.

Как могут назвать Новомосковск?

Среди вариантов – Нова Самар, Самарчик, Новоселица, Самар, Соборное, Сичеслав, Новосамарск, Присамарск и Святотроиц. Больше всего голосов собрали варианты Новосамарск и Сичеслав.

Если вы из Новомосковска, то проголосовать за новое название можно ТУТ.

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