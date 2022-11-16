Мэр Днепра сообщил, что в городе появился проспект Леси Украинки

В Днепре появился проспект Леси Украинки.

Об этом рассказал городской голова Днепра на своей странице на фейсбуке.

Сегодня 16 ноября проходила очередная сессия горсовета, во время которой депутаты проголосовали за дерусификацию ряда улиц.

В частности, в Днепре появилась улица Несокрушимая и Александра Кукурбы. Это украинский летчик-штурмовик, уничтоживший немало российской техники и погибший в бою.

Кроме этого, в Днепре теперь есть проспект Леси Украинки. Ранее сообщалось, что проспект Пушкина планируется переименовать. Теперь это произошло официально.

Появился также сквер Максима Семенова – днепровского активиста, скончавшегося на российско-украинской войне.

Максим загинув в боротьбі з рашиськими загарбниками.

Він був людиною, яка могла доволі жорстко критикувати міськраду. Але при цьому завжди давати слушні та дієві поради. Без дешевих маніпуляцій і порожнього хайпу. Ми пам’ятатимемо тебе, Максиме.

Ти був гідною та світлою людиною.

Без падлючости, — зазначив Філатов.

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