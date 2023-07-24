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  • Мэр Днепра сделал заявление о собственной зарплате: «Это официальное заявление также является обращением в Кабинет Министров»

Мэр Днепра сделал заявление о собственной зарплате: «Это официальное заявление также является обращением в Кабинет Министров»

Сегодня 14:55
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Мэр Днепра Борис Филатов предложил должностным лицам отказаться от своих зарплат в пользу Сил обороны.

Новости Днепра про Мэр Днепра сделал заявление о собственной зарплате:

Об этом Борис Филатов написал в своем телеграм-канале.

По словам Филатова, с начала полномасштабной войны он отказался от премий и надбавок, начисленных после 24 февраля 2022 года. Эти деньги перечислили в бюджет территориального общества.

В настоящее время часть зарплаты мэра ежемесячно перечисляется дочери погибшей во время стрельбы на Южмаше вахтерши Веры Лебединец, а остальные средства отдаются одной из боевых бригад. Филатов отметил, что это будет продолжаться до конца военного положения.

Поэтому это официальное заявление также является обращением к Кабинету Министров, депутатам ВР и руководителям госкорпораций, особенно – топменеджменту «Укрзализныци» и «Нафтогазу» и другим. Предлагаю приобщиться к инициативе, направив непосредственно собственные заработки на нужды войска, – написал Филатов.

Кроме того, Филатов предложил разработать механизм, по которому города смогут большую часть бюджета выделять на военные нужды и усиление энергоэффективности. Таким образом можно будет избежать скандалов с расточительством.

Также я обращаюсь и к руководителям госведомств и особенно правоохранительных органов, имеющим многомиллиардные бюджеты, которые используют для запугивания бизнеса и местного самоуправления. Вы же знаете, что их можно использовать для повышения обороноспособности страны. Как минимум, обратитесь к государству, чтобы оно сделало этим бюджетам секвестр, – написал мэр Днепра.

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