Мэр Днепра пожелал Израилю победы и напомнил, что Лавров встречался с лидерами ХАМАС

Мэр Днепра Борис Филатов пожелал Израилю победы в противостоянии с ХАМАСом.

Соответствующий пост мэр опубликовал в своем Telegram-канале.

После сегодняшнего ужаса очень хочется надеяться, что военно-политическое руководство Израиля вспомнит, кто публично поддерживает и помогает террористам ХАМАС, – заявил мэр.

В своем обращении мэр напоминает о встрече главы МИД РФ Лаврова с лидером террористического движения ХАМАС Исмаилом Ганией.

Вышеупомянутая встреча прошла 13 сентября 2022 года. Тогда ее жестко осудили в посольстве Украины в Израиле.

Сегодня мы писали, что ХАМАС выпустил около 5 тыс. ракет по Израилю.

Число жертв уточняется, известно о жестоких столкновениях и жертвах среди гражданского населения.

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