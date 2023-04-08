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  • Мэр Днепра после реконструкции бульвара Кучеревского объяснил критикам, почему не восстанавливают другие парки города

Мэр Днепра после реконструкции бульвара Кучеревского объяснил критикам, почему не восстанавливают другие парки города

Сегодня 15:40
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В Днепре после реконструкции открыли для пешеходов бульвар Кучеревского. Однако, как выяснилось, нашлись днепряне, которых эта новость нисколько не порадовала. В частности, они начали интересоваться, почему не восстанавливают другие парки города.

Новости Днепра про Мэр Днепра после реконструкции бульвара Кучеревского объяснил критикам, почему не восстанавливают другие парки города

На вопросы критиков ответил мэр Днепра Борис Филатов.

В своем Telegram-канале он признался, что недовольная реакция некоторых граждан огорчает и несколько обесценивает проделанную работу. Он заверил, что к реконструкции бульвара Кучеревского пришлось приложить немало усилий, ведь сейчас в Украине любое капитальное строительство запрещено правительством.

«Конечно, большинству людей новый бульвар нравится. Но иногда всплывают и бессмысленные упреки, мол, это ничто, потому что никто не делает парки Глобы, Шевченко, Севастопольский и Дубинина. Я вам хочу напомнить, уважаемые, что мы как раз готовились к капитальному ремонту парка Глобы — в рамках программы Президента «Большое Строительство». Но случилась война», — прокомментировал городской голова.

Эта же причина не позволяет взяться за парк Шевченко, который ко всему прочему также является памятником садово-паркового искусства. При том, что до полномасштабного вторжения уже были сделаны необходимые документы и проекты, однако после 24 февраля работу пришлось отложить на неопределенный срок.

«В Севастопольском парке, где перезахоронен отец-основатель нашего города Александр Поль, успели начать реконструкцию. И к этому готовились в парке Володи Дубинина. Но ведь случилась война! Я устал это объяснять! Так же, как и слушать «бесценные» советы, противоречащие друг другу. «Почему вы не делаете в городе это и это?» параллельно с «Зачем вы сделали в городе это и это, если все деньги надо отдать на войну?», — высказался Филатов.

Мэр также напомнил, что Днепр потратил «на войну» около 1,8 млрд грн. И эта сумма едва ли не самая большая среди всех территориальных общин.

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