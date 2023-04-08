Мэр Днепра после реконструкции бульвара Кучеревского объяснил критикам, почему не восстанавливают другие парки города

В Днепре после реконструкции открыли для пешеходов бульвар Кучеревского. Однако, как выяснилось, нашлись днепряне, которых эта новость нисколько не порадовала. В частности, они начали интересоваться, почему не восстанавливают другие парки города.

На вопросы критиков ответил мэр Днепра Борис Филатов.

В своем Telegram-канале он признался, что недовольная реакция некоторых граждан огорчает и несколько обесценивает проделанную работу. Он заверил, что к реконструкции бульвара Кучеревского пришлось приложить немало усилий, ведь сейчас в Украине любое капитальное строительство запрещено правительством.

«Конечно, большинству людей новый бульвар нравится. Но иногда всплывают и бессмысленные упреки, мол, это ничто, потому что никто не делает парки Глобы, Шевченко, Севастопольский и Дубинина. Я вам хочу напомнить, уважаемые, что мы как раз готовились к капитальному ремонту парка Глобы — в рамках программы Президента «Большое Строительство». Но случилась война», — прокомментировал городской голова.

Эта же причина не позволяет взяться за парк Шевченко, который ко всему прочему также является памятником садово-паркового искусства. При том, что до полномасштабного вторжения уже были сделаны необходимые документы и проекты, однако после 24 февраля работу пришлось отложить на неопределенный срок.

«В Севастопольском парке, где перезахоронен отец-основатель нашего города Александр Поль, успели начать реконструкцию. И к этому готовились в парке Володи Дубинина. Но ведь случилась война! Я устал это объяснять! Так же, как и слушать «бесценные» советы, противоречащие друг другу. «Почему вы не делаете в городе это и это?» параллельно с «Зачем вы сделали в городе это и это, если все деньги надо отдать на войну?», — высказался Филатов.

Мэр также напомнил, что Днепр потратил «на войну» около 1,8 млрд грн. И эта сумма едва ли не самая большая среди всех территориальных общин.

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