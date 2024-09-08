Мэр Днепра озвучил точную дату празднования Дня города

О недопонимании с датой празднования Борис Филатов рассказал в своих соцсетях.
О двойной любви. Дорогие мои днепряне, а также уважаемые генералы, депутаты, рестораторы и все, все, все. Я очень рад, что вы так обеспокоены родным Днепром и важными для него датами. Но прекратите, пожалуйста, слать мне сообщения с поздравлениями, – заявил мэр Днепра.
Городской глава напомнил, что День города всегда празднуется во вторую субботу сентября.
Ибо День города, согласно Уставу, всегда приходится на вторую (!) субботу сентября. Независимо от конкретной даты. То есть в этом году это 14 сентября!!! Я понимаю, что нам действительно не хватает радостных эмоций и теплой атмосферы. Поэтому всем разрешаю праздновать дважды :)), – отмечает Филатов.
В подтверждение своих слов мэр добавил скриншот с официального портала горсовета.
Какие мероприятия планируются ко Дню города, пока неизвестно.
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