Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Мэр Днепра озвучил точную дату празднования Дня города

Сегодня 19:43
просмотров

Мэр Днепра в своих соцсетях рассказал о праздновании Дня города.

Новости Днепра про Мэр Днепра озвучил точную дату празднования Дня города

О недопонимании с датой празднования Борис Филатов рассказал в своих соцсетях.

О двойной любви. Дорогие мои днепряне, а также уважаемые генералы, депутаты, рестораторы и все, все, все. Я очень рад, что вы так обеспокоены родным Днепром и важными для него датами. Но прекратите, пожалуйста, слать мне сообщения с поздравлениями, – заявил мэр Днепра.

Городской глава напомнил, что День города всегда празднуется во вторую субботу сентября.

Ибо День города, согласно Уставу, всегда приходится на вторую (!) субботу сентября. Независимо от конкретной даты. То есть в этом году это 14 сентября!!! Я понимаю, что нам действительно не хватает радостных эмоций и теплой атмосферы. Поэтому всем разрешаю праздновать дважды :)), – отмечает Филатов.

В подтверждение своих слов мэр добавил скриншот с официального портала горсовета.

Новости Днепра про Мэр Днепра озвучил точную дату празднования Дня города

Какие мероприятия планируются ко Дню города, пока неизвестно.

Читайте также:

Новости Днепра про Мэр Днепра озвучил точную дату празднования Дня городаУкраїнська Новости Днепра про Мэр Днепра озвучил точную дату празднования Дня городаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Агрессор обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе
    Новости Днепра
    Сегодня 18:40
    Агрессор обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе

    Агрессор сегодня снова обстреливал Никопольские громады.

    Днепрянин Михаил Кохан победил на международном турнире по легкой атлетике
    Новости Днепра
    Сегодня 18:26
    Днепрянин Михаил Кохан победил на международном турнире по легкой атлетике

    Днепровский метатель молота Михаил Кохан выиграл еще одно личное "золото".

    В Кривом Роге разыскивают 16-летнего Богдана Чумакова
    Новости Днепра
    Сегодня 16:57
    В Кривом Роге разыскивают 16-летнего Богдана Чумакова

    В Кривом Роге разыскивают 16-летнего подростка Богдана Чумакова.

    В Днепре ночью сожгли автомобиль главы патронатной службы 93-й бригады «Холодный Яр»
    Новости Днепра
    Сегодня 15:06
    В Днепре ночью сожгли автомобиль главы патронатной службы 93-й бригады «Холодный Яр»

    Сегодня ночью в Днепре неизвестные подожгли автомобиль ВСУ.

    Последние новости

    Агрессор обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе
    Агрессор обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе

    Агрессор сегодня снова обстреливал Никопольские громады.

    Сегодня 18:40
    2
    просмотров
    Днепрянин Михаил Кохан победил на международном турнире по легкой атлетике
    Днепрянин Михаил Кохан победил на международном турнире по легкой атлетике

    Днепровский метатель молота Михаил Кохан выиграл еще одно личное "золото".

    Сегодня 18:26
    2
    просмотров
    В Кривом Роге разыскивают 16-летнего Богдана Чумакова
    В Кривом Роге разыскивают 16-летнего Богдана Чумакова

    В Кривом Роге разыскивают 16-летнего подростка Богдана Чумакова.

    Сегодня 16:57
    1
    просмотров
    В Днепре ночью сожгли автомобиль главы патронатной службы 93-й бригады «Холодный Яр»
    В Днепре ночью сожгли автомобиль главы патронатной службы 93-й бригады «Холодный Яр»

    Сегодня ночью в Днепре неизвестные подожгли автомобиль ВСУ.

    Сегодня 15:06
    3
    просмотров
    В Днепре на берегу реки обнаружили тело утопленника
    В Днепре на берегу реки обнаружили тело утопленника

    Спасатели в Днепре достали из воды тело утонувшего мужчины.

    Сегодня 14:00
    5
    просмотров
    Враг атаковал подстанцию ​​на Днепропетровщине, — Минэнерго
    Враг атаковал подстанцию ​​на Днепропетровщине, — Минэнерго

    Враг атаковал дроном подстанцию ​​в Днепропетровской области.

    Сегодня 12:50
    5
    просмотров
    В Днепре оперативник задержал злоумышленника, ограбившего человека на инвалидной коляске
    В Днепре оперативник задержал злоумышленника, ограбившего человека на инвалидной коляске

    В Днепре полицейский случайно стал свидетелем преступления, мгновенно сориентировался и задержал грабителя.

    Сегодня 11:26
    7
    просмотров
    В Днепре 21-летний наркосбытчик получал запрещенные вещества в почтомате
    В Днепре 21-летний наркосбытчик получал запрещенные вещества в почтомате

    В Днепре задержан 21-летний наркосбытчик.

    Сегодня 10:25
    5
    просмотров
    На Днепропетровщине простились с Героем, погибшим на Донецком направлении
    На Днепропетровщине простились с Героем, погибшим на Донецком направлении

    В селе Спасском Днепровского района простились с военнослужащим Сергеем Ивановичем Волоком.

    Сегодня 09:24
    6
    просмотров
    Вечером и ночью российские войска снова обстреливали Днепропетровщину
    Вечером и ночью российские войска снова обстреливали Днепропетровщину

    Враг снова обстреливал Никопольщину ночью.

    Сегодня 08:55
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх