Мэр Днепра объяснил, почему жители домов вблизи Южномаша были более 5 суток без света

Мэр Днепра рассказал, почему жители домов в районе Южмаша так долго были без света.

Мэр Днепра Борис Филатов рассказал об этом на программе «Остров Васильевского» на 11 канале.

По его словам, ситуация с электричеством в Днепре сложная, но контролируемая. Прежде всего, энергетики заботяться о критической инфраструктуре.

Мэр также объяснил, почему жители домов в районе Южмаша были так долго без света. Напомним, что после масштабного обстрела 16 декабря почти весь Днепр был в блэкауте, но дольше всего без света сидели жители улиц Рабочая и Титова.

По словам Филатова, самая сложная ситуация была в этом районе.

Я не хочу переводить свою ответственность, но это была не вина коммунальников, ДТЕКа или Укрэнерго. Это была прямая вина руководства Южмаша, у которого были проблемы с TП. Они сказали, что справятся сами. Они что-то делали, но не разрешали приехать на место аварийным бригадам. Все это время люди сидели без света, — сказал Филатов.

Он отметил, что свет уже дали.

Я считаю, что наша вина заключается в том, что произошел провал общения с теми людьми, которые там живут. Потому что им без разницы, хто виновен в этой ситуации. Но снова я хочу повторить, что наши коммунальщики и энернетики сделали все возможное. Их вины здесь нет, — сказал Борис Филатов.

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