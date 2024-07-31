Мэр Днепра объяснил, почему город не может питаться от генератора, когда нет света

По словам Бориса Филатова, он часто слышит жалобу на то, что вместе со светом в домах жителей Днепра пропадает вода. Почему так происходит мэр объяснил в интервью «РБК Украина».
Я много общаюсь с людьми, к сожалению, иногда у них не коррелируются базовые вещи. Они не могут связать между собой отсутствие электроснабжения с отсутствием воды и отсутствием отопления. Но если нет электроснабжения, тогда не работают насосы. Если не работают насосы, нет воды, а если не работают насосы, нет воды, а вода – это теплоноситель, то нет отопления. Логично, – отмечает Филатов.
Как объясняет Филатов, электричества работают повышающие насосные станции, все остальное другое оборудование.
Второе, к сожалению, у наших сограждан есть такая иллюзия, что все можно удержать на генераторе. Я не хочу сейчас читать очень длинные лекции относительно того, как работает коммунальное хозяйство, что такое высокая сторона, что такое низкая сторона, но скажем так, есть такое оборудование, которое невозможно удержать генераторами, если это не генераторы с какими-то колоссальными мегаваттами, — разъясняет мэр.
Сейчас для поддержания всей критической инфраструктуры в Днепре работает около 300 генераторов.
Но если посчитать, что все эти генераторы будут работать, представьте себе, что это 30 тонн дизельного топлива в час. Где взять столько горючего, я уже не говорю о том, сколько это стоит. Это первая проблема. Другая проблема состоит в том, что во время мобилизации и во время демографического кризиса, фактически есть в нашей стране, нет достаточно людей, кто бы эти генераторы обслуживал, менял масло, фильтры, выключал, включал – это просто огромная куча оборудования, которое требует постоянного обслуживания Поэтому я хотел бы, чтобы мы как ответственные граждане представляли себе, что невозможно во время постоянных обстрелов и блекаутов удержать на генераторах систему миллионного города, и не миллионного тоже, — подчеркнул Филатов.
Напомним, ранее мэр Днепра призвал горожан готовиться к сложной зиме.
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