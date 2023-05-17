Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Мэр Днепра обсудил с послом Франции перспективы сотрудничества и поддержки города

Мэр Днепра обсудил с послом Франции перспективы сотрудничества и поддержки города

Сегодня 14:38
просмотров

Мэр Днепра Борис Филатов провел встречу с Послом Французской Республики в Украине Этьеном де Понсеном. Для общения выбрали музей истории города, чтобы иностранная делегация смогла своими глазами увидеть все его наследие развития разных веков.

Новости Днепра про Мэр Днепра обсудил с послом Франции перспективы сотрудничества и поддержки города

«Ваш город всегда был связан с Европой. Этот толчок тогда поступал также от европейских инвесторов. Мы работаем над восстановлением и оживлением этих связей. Покидая позади десятилетия советской идеологии», — подчеркнул Этьен де Понсен.

Стороны также обсудили создание возможностей для дальнейших перспектив сотрудничества.

«Для нас важны предложения международных партнеров по восстановлению Украины и развитию бизнеса нашего региона после окончания войны. Мы, в частности, работаем с Чешской Республикой, к нам приезжал президент Петр Павел. Они взяли патронат над Днепром и областью. И у нас также могут быть интересные предложения сотрудничества для французского бизнеса», – сказал Борис Филатов.

Новости Днепра про Мэр Днепра обсудил с послом Франции перспективы сотрудничества и поддержки городаУкраїнська Новости Днепра про Мэр Днепра обсудил с послом Франции перспективы сотрудничества и поддержки городаРусский

Автор:


Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Последние новости

    Две кровати напротив холодильника: как выглядит номер за 2,1 тыс грн на турбазе неподалеку Днепра (ФОТО)
    Две кровати напротив холодильника: как выглядит номер за 2,1 тыс грн на турбазе неподалеку Днепра (ФОТО)

    Жители Днепра могут не выезжая за пределы области отдохнуть в чистом сосновом лесу, позагорать на пляже и поплавать на катамаране по Самаре. Дорога с Днепра до Новомосковска занимает максимум час времени. Многие турбазы уже открыли сезон и готовы принимать гостей.

    Сегодня 14:29
    просмотров
    4 поселка и несколько улиц: где в Днепре сегодня нет воды и почему
    4 поселка и несколько улиц: где в Днепре сегодня нет воды и почему

    Сделайте запасы питьевой и технической воды на всякий случай.

    Сегодня 14:18
    1
    просмотров
    В Днепре на Донецком шоссе образовалась огромная пробка: причина
    В Днепре на Донецком шоссе образовалась огромная пробка: причина

    Будьте внимательны!

    Сегодня 13:55
    1
    просмотров
    Где в Днепре появились лавочки-качели
    Где в Днепре появились лавочки-качели

    В Днепре поставили лавочки-качели.

    Сегодня 13:16
    просмотров
    На месте «Пассажа»: как раньше выглядела гостиница в самом центре Днепра (ФОТО)
    На месте «Пассажа»: как раньше выглядела гостиница в самом центре Днепра (ФОТО)

    Более 70 лет назад в центре Днепра возвели гостиницу. Ее фото публиковали на открытках, тут останавливались люди, да и проработала гостиница довольно долго – почти 50 лет. Но теперь на ее месте находится другое, современное здание.

    Сегодня 12:46
    просмотров
    На Днепропетровщине полиция разыскивает 67-летнего мужчину с велосипедом
    На Днепропетровщине полиция разыскивает 67-летнего мужчину с велосипедом

    Нужна ваша помощь!

    Сегодня 12:40
    3
    просмотров
    В среднем на 200-300 гривен: в Днепре и области подорожает электроэнергия
    В среднем на 200-300 гривен: в Днепре и области подорожает электроэнергия

    В среднем люди будут тратить на 200-300 гривен больше при оплате счетов за электроэнергию.

    Сегодня 12:36
    просмотров
    Как в Днепре на выходных будет работать ботсад
    Как в Днепре на выходных будет работать ботсад

    В Днепре снова на выходных откроют для посетителей ботсад.

    Сегодня 12:05
    просмотров
    Мошенники, выдавая себя за руководителя ДнепроОВА, требуют деньги от бизнесменов
    Мошенники, выдавая себя за руководителя ДнепроОВА, требуют деньги от бизнесменов

    Активизировались мошенники, спекулирующие на ВСУ.

    Сегодня 11:15
    0
    просмотров
    К Виктору Павлику, который «подарил» своей жене и блогерке из Днепра спецпропуск, наведалась полиция
    К Виктору Павлику, который «подарил» своей жене и блогерке из Днепра спецпропуск, наведалась полиция

    Блогерша из Днепра Екатерина Репяхова попала в скандал, показав видео, где ее муж Виктор Павлик кичится спецпропуском.

    Сегодня 10:32
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх