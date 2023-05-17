Мэр Днепра обсудил с послом Франции перспективы сотрудничества и поддержки города

«Ваш город всегда был связан с Европой. Этот толчок тогда поступал также от европейских инвесторов. Мы работаем над восстановлением и оживлением этих связей. Покидая позади десятилетия советской идеологии», — подчеркнул Этьен де Понсен.
Стороны также обсудили создание возможностей для дальнейших перспектив сотрудничества.
«Для нас важны предложения международных партнеров по восстановлению Украины и развитию бизнеса нашего региона после окончания войны. Мы, в частности, работаем с Чешской Республикой, к нам приезжал президент Петр Павел. Они взяли патронат над Днепром и областью. И у нас также могут быть интересные предложения сотрудничества для французского бизнеса», – сказал Борис Филатов.
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