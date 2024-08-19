Менял название 4 раза: в Днепре есть крошечный остров, похожий на туфлю

Журналисты dnepr.info узнали, где на реке находился остров «Старуха» или «Алексеевский».
Остров находился ниже Монастырского и Шевского островов, возле устья Самары. Во времена Екатеринослава он был известен под названием «Старуха». Именно такое «имя» упоминает в своей книге «Дніпрові пороги» историк Дмитрий Яворницкий. Откуда пошло такое название – он не поясняет. Также остров называли «Конским», но происхождение названия снова не ясно.
Более известный остров был жителям города в конце XIX- начале ХХ века под названием Алексеевский. Вероятнее всего по имени того, кто владел этим клочком суши.
По данным историков, остров использовался для рыбной ловли, так как в Самаре водилось много рыбы, достаточно было ее и в устье реки. На Алексеевском острове находились места для сезонной рыболовли казаков – «станы». Считается, что в XVI-XVII веках в Днепре водился осетр, на него и рыбачили казаки. Слободы на острове не основали, так как территория была сравнительно небольшой, условий для проживания тут не было. Но точно сказать каких размеров была территория на воде – невозможно.
На острове не было ничего кроме растительности и деревьев. Во время приплывов часть острова погружалась под воду и казалось, что деревья растут прямо из реки.
В 1930-х годах остров был частично затоплен и получил новое название «Остров Ширшова». Но название не прижилось и большинство его называет по-старинке «Старуха» или «Алексеевский».
Сегодня это комплекс небольших островков, где ничего нет кроме деревьев и зелени. Сюда приплывают рыбаки для рыбалки. Посмотреть на кусочки острова можно с берега жилмассива Игрень. Сегодня ширина острова порядка 100 метров. Внешними очертаниями остров напоминает туфлю на небольшом каблучке.
фото: группа «Екатеринослав-Днепропетровск-Днепр/история города», С. Булавенко
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Ирина
Автор:
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