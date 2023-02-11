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  • Мелеет со скоростью 2 см в сутки: СМИ опубликовали спутниковые фото Каховского водохранилища

Мелеет со скоростью 2 см в сутки: СМИ опубликовали спутниковые фото Каховского водохранилища

Сегодня 14:00
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Россияне хотят создать экологическую катастрофу на оккупированной части юга Украины.

Новости Днепра про Мелеет со скоростью 2 см в сутки: СМИ опубликовали спутниковые фото Каховского водохранилища

О проблеме обмеления Каховского водохранилища, из которого берут воду жители двух районов Днепропетровщины, говорят уже несколько недель. Уровень воды за последнее время снизился на несколько метров. Причина – русская армия специально спускает оттуда воду, чтобы осушить его.

Такие выводы сделало американское издание NPR, опубликовавшее спутниковые снимки Каховского водохранилища.

Отмечается, что значительное обмеление водохранилища началось в ноябре прошлого года, после того, как оккупационные войска взорвали дорогу над дамбой, а затем специально открыли шлюзы Каховской ГЭС. С тех пор под вода бесконтрольно льется вниз по течению.

Результат был ошеломляющим. Данные радиолокационной альтиметрии показывают, что текущий уровень водоема примерно на два метра ниже его обычной высоты. С декабря уровень воды в водохранилище упал до самого низкого уровня за 30 лет спутниковых наблюдений, — пишет NPR.

В качестве доказательств издание опубликовало спутниковые снимки.

Новости Днепра про Мелеет со скоростью 2 см в сутки: СМИ опубликовали спутниковые фото Каховского водохранилища

Издание предполагает, что российская армия открыла шлюзы, чтобы замедлить движение ВСУ.

Такое резкое снижение воды может привести к проблемам с сельским хозяйством на левобережной части Херсонщины и проблемам с питьевой водой в оккупированных Бердянске, Энергодаре, Мелитополе.

Издание, ссылаясь на мнения экспертов, пришло к выводу, что цель военных РФ – «выжженная земля» на той территории, которую они публично объявили своей. Кроме того, это создает угрозу для ЗАЭС, ведь воду для охлаждения реакторов берут именно оттуда.

Обмеление Каховского водохранилища создает проблемы и для жителей Днепропетровщины и соседнего Запорожья. По данным Запорожской ОВА, Каховское водохранилище мелеет со скоростью 2 см в сутки. В результате, Кривой Рог и Криворожский район, часть Никопольщины и Херсонщина могут остаться без централизованного водоснабжения.

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Новости Днепра про Мелеет со скоростью 2 см в сутки: СМИ опубликовали спутниковые фото Каховского водохранилищаУкраїнська Новости Днепра про Мелеет со скоростью 2 см в сутки: СМИ опубликовали спутниковые фото Каховского водохранилищаРусский

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