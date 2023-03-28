Медики продавали бесплатные лекарства: глава ДнепрОВА анонсировал кадровые «чистки» в больницах

Во вторник, 28 марта, в одном из медицинских учреждений области проводили обыски. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак объяснил причину.
Как оказалось, врачей кардиологического центра подозревают в мошенничестве. Руководство одного из заведений продавало пациентам лекарства, предоставленные государством бесплатно. Именно поэтому силовики провели обыски.
Лисак отметил, что в прошлом месяце предупредил медиков и предложил работать честно.
Напомнил, что у нас есть бесплатные для пациентов медицинские услуги и медикаменты. Они оплачиваются НСЗУ. За них брать средства ЗАПРЕЩЕНО. К сожалению, не все это услышали. В одном из медицинских учреждений области правоохранители разоблачили мошенническую схему. Руководство больницы совместно с коммерческими структурами организовало бизнес на продаже пациентам медицинских препаратов, предоставленных государством бесплатно, — отметил глава ОВА.
В этой связи глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак анонсировал кадровые изменения в системе здравоохранения области и проверку ряда медицинских учреждений. А в отношении медиков, подозреваемых в мошенничестве, уже возбуждено уголовное производство.
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