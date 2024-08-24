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Медалистов Олимпиады с Днепропетровщины отметили государственными наградами

Сегодня 19:59
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Ярослава Магучих и Михаил Кохан получили государственные награды.

Новости Днепра про Медалистов Олимпиады с Днепропетровщины отметили государственными наградами

Об этом говорится в сообщении Украины в Днепропетровской области.

  • чемпионку Олимпийских игр по легкой атлетике Ярославу Магучих наградили орденом княгини Ольги I степени,
  • бронзового призера Олимпиады по легкой атлетике Михаила Кохана наградили орденом «За заслуги» ІІІ степени.

Также награды получили тренера медалистов.

В частности, за весомый личный вклад в развитие олимпийского спорта, подготовку спортсменов международного класса, достижение высоких спортивных результатов национальной олимпийской сборной командой Украины на ХХХІІІ летних Олимпийских играх:

личного тренера Ярославы Магучих – Татьяну Степанову наградили орденом княгини Ольги ІІІ степени.
Почетные звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины» присвоили:

  • Сергею Кохану — личному тренеру Михаилу Кохану,
  • Сергею Степанову – личному тренеру Ярославы Магучих.

Напомним, что на Олимпийских играх в Париже Ярослава считалась фаворитом и уверенно одержала победу в финале.

Михаилу Кохану чуть-чуть не хватило до победы, но его выступление также можно считать выдающимся. Это первая медаль на ОИ для Михаила.

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