Медалистов Олимпиады с Днепропетровщины отметили государственными наградами

Ярослава Магучих и Михаил Кохан получили государственные награды.

Об этом говорится в сообщении Украины в Днепропетровской области.

чемпионку Олимпийских игр по легкой атлетике Ярославу Магучих наградили орденом княгини Ольги I степени,

бронзового призера Олимпиады по легкой атлетике Михаила Кохана наградили орденом «За заслуги» ІІІ степени.

Также награды получили тренера медалистов.

В частности, за весомый личный вклад в развитие олимпийского спорта, подготовку спортсменов международного класса, достижение высоких спортивных результатов национальной олимпийской сборной командой Украины на ХХХІІІ летних Олимпийских играх:

личного тренера Ярославы Магучих – Татьяну Степанову наградили орденом княгини Ольги ІІІ степени.

Почетные звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины» присвоили:

Сергею Кохану — личному тренеру Михаилу Кохану,

Сергею Степанову – личному тренеру Ярославы Магучих.

Напомним, что на Олимпийских играх в Париже Ярослава считалась фаворитом и уверенно одержала победу в финале.

Михаилу Кохану чуть-чуть не хватило до победы, но его выступление также можно считать выдающимся. Это первая медаль на ОИ для Михаила.

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