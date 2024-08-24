Медалистов Олимпиады с Днепропетровщины отметили государственными наградами

Об этом говорится в сообщении Украины в Днепропетровской области.
Также награды получили тренера медалистов.
В частности, за весомый личный вклад в развитие олимпийского спорта, подготовку спортсменов международного класса, достижение высоких спортивных результатов национальной олимпийской сборной командой Украины на ХХХІІІ летних Олимпийских играх:
личного тренера Ярославы Магучих – Татьяну Степанову наградили орденом княгини Ольги ІІІ степени.
Почетные звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины» присвоили:
Напомним, что на Олимпийских играх в Париже Ярослава считалась фаворитом и уверенно одержала победу в финале.
Михаилу Кохану чуть-чуть не хватило до победы, но его выступление также можно считать выдающимся. Это первая медаль на ОИ для Михаила.
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Козенко Антон
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