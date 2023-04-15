Мечтала об этом с детства: 23-летняя девушка из Бахмута устроилась водителем троллейбуса в Днепре

Сейчас Валерия управляет троллейбусом на 20-м маршруте. А впервые она самостоятельно села за руль большого транспорта 23 ноября, и запомнила этот день навсегда. Не только потому, что осуществилась ее мечта, но и из-за массированной ракетной атаки россиянами, которая вызвала первый блэкаут.
«Въезжаю в поворот, исчезает напряжение, и я думаю: «Что такое?». Вокруг все гаснет, табло не работает, это для меня стало индикатором, что света нет. Я думаю: «Все, приехали». Диспетчеру дозвониться не могу, потому что связи нет. Тогда мы остановились в 3 часа дня, а увезли в депо нас в 12 ночи. Такой вот первый рабочий день», — процитировала водителя пресс-служба Департамента транспорта.
Девушка искренне любит свою работу. Говорит, что ей нравится постоянное движение, а сидение в офисе — это не для нее. Впрочем, она скучает по родному дому, ведь именно там родилась ее большая страсть к электротранспорту. Хотя произошло это при довольно неприятных обстоятельствах.
«Переходила дорогу перед троллейбусом, а этого не позволяют правила дорожного движения. И не зря — я не заметила машину, она меня сбила. Тогда я познакомилась и стала дружить с водителем троллейбуса, с ней ездила на физпроцедуры. Продолжила кататься и в дальнейшем, начала общаться с кондукторами. Провела так почти все лето и поняла, что хочу связать свою жизнь с электротранспортом», — поделилась девушка.
Осваивать будущую профессию Валерия начала в Киеве, во время пандемии вернулась в Бахмут, а уже оттуда ее направили на курсы водителей электротранспорта в Днепр.
Сейчас девушка на отлично справляется со всеми обязанностями, как бы сложно порой не было из-за постоянных «военных стрессов» и других факторов.
Читайте также:
Автор:
В Кривом Роге меньше месяца назад произошел вопиющий инцидент, когда…
В субботу, 15 апреля, в частном доме на жилом массиве…
В Днепре две сотрудницы банка воровали банковские карты у жителей…
Недавно назначенный министр образования и науки Оксен Лисовой хочет упростить…
В Кривом Роге меньше месяца назад произошел вопиющий инцидент, когда водитель автобуса маршрута № 228А отказался помогать пассажиру на инвалидной коляске. Он не только не выполнил свои обязанности, но и обругал маломобильного мужчину. Пострадавший обратился в соответствующие службы с жалобой.
В субботу, 15 апреля, в частном доме на жилом массиве Таромское в Днепре прогремел громкий взрыв. Предварительно, там взорвался газовый котел.
В Днепре две сотрудницы банка воровали банковские карты у жителей оккупированных населенных пунктов Луганской области. Они перевыпускали карты и пароли к ним без ведома владельцев.
Недавно назначенный министр образования и науки Оксен Лисовой хочет упростить обучение в школах для украинских учеников. В частности, он предлагает уменьшить количество предметов.
В субботу, 15 апреля, на трассе Новониколаевка - Верховцево в Днепропетровской области произошло ДТП. Там столкнулись мотоцикл с автомобилем "ВАЗ".
Спасатели предупреждают, что в ближайшие дни на реках ожидается сильное повышение уровня воды. В частности, в Днепропетровской области объявлен красный уровень опасности из-за угрозы затопления.
В пятницу, 14 апреля, на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и Бородинской Шевченковского района Днепра произошла авария. Там столкнулись автомобили "ВАЗ 2106" и Hyundai Tucson.
Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало указ, который запрещает украинским спортсменам участвовать в международных спортивных соревнованиях, в которых также принимают участие россияне и белорусы.
В пятницу, 14 апреля, в селе Волчанское Днепропетровской области водитель на автомобиле Skoda Octavia не справился с управлением и на большой скорости вылетел с трассы в реку Волчью.
Последний день подготовки к Пасхе наступил. Именно сегодня большинство хозяек и хозяев занимаются украшением и покраской яиц. Кто-то стандартно использует пищевые красители и другие давно известные методы, такие как, например, шелуха лука, а кто-то решил прибегнуть к оригинальным экспериментам.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!