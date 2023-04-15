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  • Мечтала об этом с детства: 23-летняя девушка из Бахмута устроилась водителем троллейбуса в Днепре

Мечтала об этом с детства: 23-летняя девушка из Бахмута устроилась водителем троллейбуса в Днепре

Сегодня 18:42
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23-летняя Валерия Пикулина родилась и выросла в Бахмуте. С 13-ти лет она мечтала связать свою жизнь с электротранспортом, поэтому попробовала себя в разных профессиях: от кондуктора и контролера до диспетчера. Но главной целью девушки было занять кресло водителя. И она достигла ее здесь, в Днепре.

Новости Днепра про Мечтала об этом с детства: 23-летняя девушка из Бахмута устроилась водителем троллейбуса в Днепре

Сейчас Валерия управляет троллейбусом на 20-м маршруте. А впервые она самостоятельно села за руль большого транспорта 23 ноября, и запомнила этот день навсегда. Не только потому, что осуществилась ее мечта, но и из-за массированной ракетной атаки россиянами, которая вызвала первый блэкаут.

«Въезжаю в поворот, исчезает напряжение, и я думаю: «Что такое?». Вокруг все гаснет, табло не работает, это для меня стало индикатором, что света нет. Я думаю: «Все, приехали». Диспетчеру дозвониться не могу, потому что связи нет. Тогда мы остановились в 3 часа дня, а увезли в депо нас в 12 ночи. Такой вот первый рабочий день», — процитировала водителя пресс-служба Департамента транспорта.

Девушка искренне любит свою работу. Говорит, что ей нравится постоянное движение, а сидение в офисе — это не для нее. Впрочем, она скучает по родному дому, ведь именно там родилась ее большая страсть к электротранспорту. Хотя произошло это при довольно неприятных обстоятельствах.

«Переходила дорогу перед троллейбусом, а этого не позволяют правила дорожного движения. И не зря — я не заметила машину, она меня сбила. Тогда я познакомилась и стала дружить с водителем троллейбуса, с ней ездила на физпроцедуры. Продолжила кататься и в дальнейшем, начала общаться с кондукторами. Провела так почти все лето и поняла, что хочу связать свою жизнь с электротранспортом», — поделилась девушка.

Осваивать будущую профессию Валерия начала в Киеве, во время пандемии вернулась в Бахмут, а уже оттуда ее направили на курсы водителей электротранспорта в Днепр.

Новости Днепра про Мечтала об этом с детства: 23-летняя девушка из Бахмута устроилась водителем троллейбуса в Днепре

Сейчас девушка на отлично справляется со всеми обязанностями, как бы сложно порой не было из-за постоянных «военных стрессов» и других факторов.

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Новости Днепра про Мечтала об этом с детства: 23-летняя девушка из Бахмута устроилась водителем троллейбуса в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Мечтала об этом с детства: 23-летняя девушка из Бахмута устроилась водителем троллейбуса в ДнепреРусский

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