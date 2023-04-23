Мечтал сменить автомат на гитару: на войне погиб молодой музыкант из Днепра

О печальном известии сообщили на странице группы в Instagram.
В мирное время Сергей был басистом днепровской кавер-группы «lalabend». Весной 2022 года он присоединился к силам обороны, чтобы защищать родную землю. На днях стало известно, что Сергей погиб на войне.
Друзья Сергея говорят, что он мечтал после службы вернуться в Днепр и снова взять в руки гитару. К сожалению, этого уже не произойдет.
Ты человек с огромными руками и таким же сердцем! Ты друг. Ты басист нашей жизни и души.
Ты навсегда в наших сердцах и воспоминаниях!
Честь знать тебя и играть с тобой!
Сергей, Сереня, Серый, Серега!
Любим тебя, друг!
Светлая память! — написали учасники группы.
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