Мечтал сменить автомат на гитару: на войне погиб молодой музыкант из Днепра

В боях скончался музыкант из Днепра Сергей Артемов.

О печальном известии сообщили на странице группы в Instagram.

В мирное время Сергей был басистом днепровской кавер-группы «lalabend». Весной 2022 года он присоединился к силам обороны, чтобы защищать родную землю. На днях стало известно, что Сергей погиб на войне.

Друзья Сергея говорят, что он мечтал после службы вернуться в Днепр и снова взять в руки гитару. К сожалению, этого уже не произойдет.

Ты человек с огромными руками и таким же сердцем! Ты друг. Ты басист нашей жизни и души.

Ты навсегда в наших сердцах и воспоминаниях!

Честь знать тебя и играть с тобой!

Сергей, Сереня, Серый, Серега!

Любим тебя, друг!

Светлая память! — написали учасники группы.

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