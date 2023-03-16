Мебель из 1980-х и ковры на стенах: как выглядит комната в аренду в Днепре за 1,5 тыс грн в месяц (ФОТО)

Чтобы сэкономить на оплате коммунальных услуг и аренде жилья жители в Днепре снимают комнаты в квартирах. Часто это проживание с другими арендаторами или с хозяйкой помещения на одних квадратных метрах, но бывает и так, что комнату сдают в квартире без хозяев и без других жильцов.

Снимая комнату в квартире жилец оплачивает половину или треть стоимости коммуналки, в зависимости от количества проживающих. Экономия выходит существенной, но вместе аренда комнаты немного напоминает жизнь в коммуналке, с ее очередями в ванную, туалет или чужими людьми на кухне.

Журналисты dnepr.info собрали самые дешевые предложения по аренде комнаты в Днепре.

Снять комнату на левом берегу Днепра обойдется 1,5 тыс грн в месяц. Дом находится в районе Слобожанского проспекта. Квартира на первом этаже панельного дома. В комнате есть мебель, телевизор, проведен интернет. В кухне квартирант сможет пользоваться бытовой техникой, холодильником, плитой и стиральной машинкой. В комнате был косметический ремонт несколько лет назад, стены и полы «утеплены» ковром, мебель покупали очень давно. Но техника – новая и современная. В квартире также проживает хозяин жилья.

Арендовать комнату на жилмассиве Победа-6 обойдется в 1,8 тыс грн. Квартира, в которой сдают комнату, находится на 6 этаже 10 –ти этажного дома. Жилье трехкомнатное, но живут ли там еще квартиранты или хозяин – неизвестно. Новый жилец сможет пользоваться техникой на кухне и в ванной, в квартире есть кабельное и интернет. В комнате, которую сдают – вся необходимая, хоть и видавшая виды, мебель.

Снять комнату неподалеку улицы Старочумацкой, что на левом берегу Днепра, обойдется в 4 тыс грн. При этом коммунальные услуги уже включены в стоимость проживания. В комнате новый современный ремонт, новая мебель. Постоялец сможет пользоваться техникой на общей кухне. Комната находится не в многоквартирном доме, а в частном, двухэтажном особняке. Комнату сдают только женщинам. Во дворе есть парковочное место.

А вот аренда комнаты в Приднепровске обойдется в 2 тыс грн. Жилье находится на 2 этаже двухэтажного дома. Авто объявления отмечает, что комната теплая, в ней есть вся нужная мебель, на кухне – вся бытовая техника от холодильника до микроволновки будет в распоряжении нового жильца. Ремонт в помещении был косметический, мебель – далеко не новая, а вот техника – вполне современная.

За аналогичную сумму можно снять комнату на проспекте Нигояна, неподалеку от вокзалов. Квартира находится на втором этаже трехэтажного дома. Жить сможет как один человек, так и пара. В комнате есть диван, стенка, столик, у жильца будет свой отдельных холодильник. Он также сможет пользоваться стиральной машиной, плитой и прочей техникой на кухне. Автор объявления особенно отмечает, что жилье сдадут только не курящим, а если комнату будет снимать пара, то цена поднимется до 2,5 тыс грн.

Столько же будет стоить аренда комнаты в доме, который находится в начале Слобожанского проспекта. Квартира расположена на 8, последнем этаже. Комната с хорошем состоянии, недавно был сделан ремонт.

2 тыс грн стоит снять комнату на улице Образцова в Днепре. В помещении сделан ремонт, мебель в хорошем состоянии. Автор этого объявления видит квартирантом исключительно мужчину. В квартире есть вся техника – от стиральной машинки до холодильника.

Снять комнату на 12 квартале обойдется в 3 тыс грн. В объявлении сказано, что в квартире проживают хозяева. Жилье находится на первом этаже панельного дома. Сдать комнату готовы исключительно девушке. Она сможет пользоваться всей техникой в доме – от мультиварки до утюга. В комнате недавно сделали ремонт, мебель в отличном состоянии.

Аренда комнаты на жилмассиве Парус в Днепре обойдется в 2,5 тыс грн. Квартира, в которой сдают помещение, находится на 9 этаже 10 этажного дома. Ремонт в комнате был давно, мебель купили тогда же. А в остальном — жильцу будут доступна вся техника на кухне и будет своя полка в холодильнике.

Столько же стоит месяц аренды комнаты вверху проспекта Поля. Жилье находится на первом этаже «хрущевки». Квартира двухкомнатная, в другой комнате проживает хозяйка. Автор объявления отмечает, что в квартире есть все необходимое для проживания – от мебели до техники. В помещении недавно был косметический ремонт, но мебель в квартире была куплена лет 30-40 назад.

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