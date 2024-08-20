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Материл женщин: скандал между жителями Днепра и работником ТЦК получил продолжение

Сегодня 18:00
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В Днепре произошел очередной конфликт с ТЦК.

Новости Днепра про Материл женщин: скандал между жителями Днепра и работником ТЦК получил продолжение

На днях в соцсетях распространяли видео конфликт между местными жителями и якобы работником ТЦК. На записи было слышно, как мужчина в военной форме довольно агрессивно ругается на женщин, стоящих у подъезда. Впрочем, очевидцы сняли лишь часть спора, поэтому не было ясно, что стало причиной такого поведения мужчины.

Днепропетровский областной ТЦК и СП 20 августа отреагировал на ситуацию и разместил пост с пояснениями.

В ТЦК Днепра утверждают, что женщина грубо высказывалась об ВСУ, участниках Майдана 2014 года и цитировала пропагандистский нарратив о том, что «военные ВСУ за деньги служат и убивают». Именно это якобы послужило причиной достаточно агрессивной реакции со стороны военного.

Представители ТЦК отметили, что другой провокатор и участник инцидента военнообязанный. Мужчина долгое время игнорировал вызовы в ТЦК и отказался от прибытия в учреждение в сопровождении полиции для обновления военно-учетных данных. Он вел себя агрессивно.

В опубликованном видео конфликте можно увидеть мужчину, который ведет себя спокойно и на брань совсем не реагирует. Вероятно, это и есть военнообязанный, к которому пришли представители ТЦК.

Некорректные высказывания со стороны военнослужащего, зафиксированные в обнародованной части видео, стали реакцией на брутальные образы патриотов и защитников Украины. Этот военнослужащий был на фронте с 2015 года, недавно переведен в ТЦК и СП по состоянию здоровья с должности фельдшера эвакуационного отделения, несколько ранений. Это не оправдывает, но объясняет эмоциональную реакцию на низость провокаторов”, – говорится в публикации.

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