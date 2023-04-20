Мать убили, 14-летняя дочь в больнице: в Польше на украинок напал мужчина с ножом

В дом, где жили украинцы, проник преступник с целью ограбления. Злоумышленник жестоко набросился с ножом на женщину и нанес ей смертельные ранения.
Как сообщил районный прокурор Легницы Радослав Врембяк, после нападения на женщину злоумышленник набросился на ее 14-летнюю дочь и еще одну женщину.
На место преступления оперативно выехали стражи порядка, которые и обнаружили тело 37-летней женщины с ранениями грудной клетки и шеи. Также они обнаружили у несовершеннолетней девушки несколько ранений грудной клетки, а у еще одной жительницы ранения руки.
Девушку доставили в больницу. Ей сделали операцию, однако состояние тяжелое.
Правоохранители оперативно разыскали подозреваемого в убийстве. Им оказался 36-летний ранее судимый местный житель. Он не сотрудничает со следствием. Ему уже избрали меру пресечения – содержание под стражей. Если поляка признают виновным, ему грозит пожизненное заключение.
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