Мастер пропал без вести: жительница Днепра уже ждет свое авто, которое отдала на ремонт

Днепрянка год ждет свой автомобиль, который она отдала в ремонт.

В полицию обратилась 20-летняя жительница Днепра, которая сообщила, что ей почти год не отдают автомобиль, который она отдала в ремонт. Об этом сообщили в горсовете Днепра.

По словам заявительницы, год назад она отдала свой Мерседес с иностранной регистрацией на ремонт малознакомому мужчине. Автомобиль ей до сих пор не вернули, а с мастером она связаться не может и местонахождение машины не знает.

Почему женщина обратилась к правоохранителям только сейчас – не уточняется.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: