Мастер пропал без вести: жительница Днепра уже ждет свое авто, которое отдала на ремонт

В полицию обратилась 20-летняя жительница Днепра, которая сообщила, что ей почти год не отдают автомобиль, который она отдала в ремонт. Об этом сообщили в горсовете Днепра.
По словам заявительницы, год назад она отдала свой Мерседес с иностранной регистрацией на ремонт малознакомому мужчине. Автомобиль ей до сих пор не вернули, а с мастером она связаться не может и местонахождение машины не знает.
Почему женщина обратилась к правоохранителям только сейчас – не уточняется.
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