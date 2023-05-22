Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Массированный удар по Днепру и области: большинство целей сбили, но есть «прилеты»

Массированный удар по Днепру и области: большинство целей сбили, но есть «прилеты»

Сегодня 08:00
просмотров

Российские войска ночью выпустили по Днепропетровской области более 20 ракет и дронов. Большинство целей сбили силы ПВО, но зафиксировано четыре "прилета".

Новости Днепра про Массированный удар по Днепру и области: большинство целей сбили, но есть

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Этой ночью защитники из ПВК «Восток» сбили над нашей областью 15 беспилотников и 4 крылатых ракеты. Однако, к сожалению, есть и «прилеты», — говорится в сообщении главы ОВА.

Сообщается, что в Днепровском районе из-за ракетного удара ранен 27-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Также повреждены несколько зданий спасательного подразделения. Возникли два пожара, которые уже потушили. Уничтожены более 10 грузовых и легковых авто, столько же единиц спецтехники – повреждены. Побиты 25 частных машин и 2 автобуса.

Попадание произошло также по частному предприятию в Днепре. В результате удара пострадали 3 здания.

По словам главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука, после ночных ударов случилось два пожара, они уже ликвидированы спасателями.

В Илларионовской общине Синельниковского района упал БПЛА. Обнаружили там и обломки ракеты.

Всего ночью пострадали 7 человек. Женщины 52 и 70 лет – в больнице. «Зацепило» 3 частных дома и 9 многоквартирных, а также детсад, магазины и админздания. Разбиты 6 авто.

Новости Днепра про Массированный удар по Днепру и области: большинство целей сбили, но есть

Новости Днепра про Массированный удар по Днепру и области: большинство целей сбили, но есть

Читайте также:

Новости Днепра про Массированный удар по Днепру и области: большинство целей сбили, но есть Українська Новости Днепра про Массированный удар по Днепру и области: большинство целей сбили, но есть Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Окупанти цієї доби завдали масованого ракетно-авіаційного удару, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 07:15
    Окупанти цієї доби завдали масованого ракетно-авіаційного удару, — Генштаб

    На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках протягом минулої…

    В Днепре прогремело больше десяти мощных взрывов
    Новости Днепра
    Сегодня 03:46
    В Днепре прогремело больше десяти мощных взрывов

    В Днепре слышали серию мощных взрывов.

    Днепропетровщина вновь оказалась под обстрелами: оккупанты атаковали днем два района области (ФОТО)
    Новости Днепра
    Вчера 19:44
    Днепропетровщина вновь оказалась под обстрелами: оккупанты атаковали днем два района области (ФОТО)

    Сегодня днем, 21 мая, российские оккупанты атаковали два района Днепропетровской…

    Дороги превратились в озера: в Днепре из-за ливня произошел ряд ДТП и образовались пробки (ФОТО)
    Новости Днепра
    Вчера 17:47
    Дороги превратились в озера: в Днепре из-за ливня произошел ряд ДТП и образовались пробки (ФОТО)

    В воскресенье, 21 мая, Днепр накрыли сильные дожди. Из-за ливня…

    Последние новости

    Окупанти цієї доби завдали масованого ракетно-авіаційного удару, — Генштаб
    Окупанти цієї доби завдали масованого ракетно-авіаційного удару, — Генштаб

    На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках протягом минулої доби відбулось 37 бойових зіткнень. ЗСУ завдали 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    В Днепре популярный трамвай на два дня изменит график движения
    В Днепре популярный трамвай на два дня изменит график движения

    Трамваи №11 закончат работу раньше обычного графика.

    Сегодня 06:45
    1
    просмотров
    Погода на 22 мая: в Днепре ожидается мелкий дождь
    Погода на 22 мая: в Днепре ожидается мелкий дождь

    Обязательно захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    В Днепре прогремело больше десяти мощных взрывов
    В Днепре прогремело больше десяти мощных взрывов

    В Днепре слышали серию мощных взрывов.

    Сегодня 03:46
    просмотров
    В Днепре на Победе из реки выловили настоящую золотую рыбку (ФОТО)
    В Днепре на Победе из реки выловили настоящую золотую рыбку (ФОТО)

    Такое чудо произошло на берегу реки на жилом массиве Победа.

    Вчера 21:48
    0
    просмотров
    Днепропетровщина вновь оказалась под обстрелами: оккупанты атаковали днем два района области (ФОТО)
    Днепропетровщина вновь оказалась под обстрелами: оккупанты атаковали днем два района области (ФОТО)

    Сегодня днем, 21 мая, российские оккупанты атаковали два района Днепропетровской области. Захватчики использовали дроны, а также тяжелую артиллерию.

    Вчера 19:44
    просмотров
    Дороги превратились в озера: в Днепре из-за ливня произошел ряд ДТП и образовались пробки (ФОТО)
    Дороги превратились в озера: в Днепре из-за ливня произошел ряд ДТП и образовались пробки (ФОТО)

    В воскресенье, 21 мая, Днепр накрыли сильные дожди. Из-за ливня на дорогах образовались настоящие озера, которые спровоцировали ряд ДТП, а также пробки.

    Вчера 17:47
    просмотров
    Сегодня днепряне смогут увидеть на небе редкий феномен сияния да Винчи: где и когда наблюдать
    Сегодня днепряне смогут увидеть на небе редкий феномен сияния да Винчи: где и когда наблюдать

    Сегодня, 21 мая, украинцы, в том числе и днепряне, смогут наблюдать на небе редкий феномен - сияние да Винчи или пепельное свечение Луны.

    Вчера 17:07
    просмотров
    Люди сидят в салоне с зонтом: в Днепре дождь пошел прямо в маршрутке (ВИДЕО)
    Люди сидят в салоне с зонтом: в Днепре дождь пошел прямо в маршрутке (ВИДЕО)

    Сегодня, 21 мая, Днепр накрыли обильные майские дожди. Не спрятаться от непогоды даже в общественном транспорте.

    Вчера 16:48
    0
    просмотров
    Грелся на солнышке: в Днепре на Победе посреди сквера встретили огромного питона (ФОТО)
    Грелся на солнышке: в Днепре на Победе посреди сквера встретили огромного питона (ФОТО)

    В Днепре в сквере на Победе заметили огромного питона. Змея просто лежала посреди пешеходной части и грелась на солнышке.

    Вчера 16:19
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх