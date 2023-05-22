Массированный удар по Днепру и области: большинство целей сбили, но есть «прилеты»

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
«Этой ночью защитники из ПВК «Восток» сбили над нашей областью 15 беспилотников и 4 крылатых ракеты. Однако, к сожалению, есть и «прилеты», — говорится в сообщении главы ОВА.
Сообщается, что в Днепровском районе из-за ракетного удара ранен 27-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.
Также повреждены несколько зданий спасательного подразделения. Возникли два пожара, которые уже потушили. Уничтожены более 10 грузовых и легковых авто, столько же единиц спецтехники – повреждены. Побиты 25 частных машин и 2 автобуса.
Попадание произошло также по частному предприятию в Днепре. В результате удара пострадали 3 здания.
По словам главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука, после ночных ударов случилось два пожара, они уже ликвидированы спасателями.
В Илларионовской общине Синельниковского района упал БПЛА. Обнаружили там и обломки ракеты.
Всего ночью пострадали 7 человек. Женщины 52 и 70 лет – в больнице. «Зацепило» 3 частных дома и 9 многоквартирных, а также детсад, магазины и админздания. Разбиты 6 авто.
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