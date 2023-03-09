Массированный обстрел Украины: оккупанты запустили 81 ракету, в том числе 6 «Кинжалов»

Была запущена 81 ракета разного базирования.
Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
Россияне осуществили:
Также было запущено восемь дронов-камикадзе.
Как рассказал Залужный, ВСУ удалось уничтожить 34 крылатые ракеты и 4 беспилотника.
В результате организованного противодействия 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей, – отметил он.
Напомним, ранее мы писали, что из-за обстрелов россиян ЗАЭС полностью обесточена, — Энергоатом.
Читайте также:
Автор:
В ночь на 9 марта россияне атаковали Украину ракетами.
Вечная слава!
Парк "Зеленый гай", наверное, знают все жители города.
26-летняя днепрянка способствовала в изготовлении медицинских справок для мужчин призывного…
В ночь на 9 марта россияне атаковали Украину ракетами.
В Днепре "легитимизируют" два сквера.
Сегодня, 9 марта, в Днепре из-за угрозы ракетной атаки частные энергоснабжающие компании применили ночью превентивные отключения электроснабжения.
Из-за массированной ракетной атаки тяговые подстанции, питающие электротранспорт, обесточены.
В результате российских ракетных обстрелов в ночь на 9 марта отключилась последняя линия связи оккупированной Запорожской АЭС с украинской энергосистемой.
"Прилеты" – в Днепровском, Павлоградском, Криворожском и Никопольском районах.
В четверг, 9 марта, из-за аварийных обесточений в результате российских обстрелов с задержкой будет двигаться 15 поездов.
Из-за угрозы ракетной атаки в Днепре частные энергоснабжающие компании применили ночью превентивные отключения электроснабжения. В связи с этим есть перебои с отоплением и водоснабжением в разных районах города.
Поздравляем с блестящим результатом и желаем новых побед!
Зонт сегодня не понадбится!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!