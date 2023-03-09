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  • Массированный обстрел Украины: оккупанты запустили 81 ракету, в том числе 6 «Кинжалов»

Массированный обстрел Украины: оккупанты запустили 81 ракету, в том числе 6 «Кинжалов»

Сегодня 10:00
просмотров

Россияне этой ночью нанесли массированный ракетный удар по Украине.

Новости Днепра про Массированный обстрел Украины: оккупанты запустили 81 ракету, в том числе 6 «Кинжалов»

Была запущена 81 ракета разного базирования.

Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Россияне осуществили:

  • 28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;
  • 20 пусков крылатых ракет морского базирования «Калибр»;
  • 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования X-22;
  • 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-47 «Кинжал»;
  • 8 пусков управляемых авиационных ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;
  • 13 пусков зенитных управляемых ракет С-300.

Также было запущено восемь дронов-камикадзе.

Как рассказал Залужный, ВСУ удалось уничтожить 34 крылатые ракеты и 4 беспилотника.

В результате организованного противодействия 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей, – отметил он.

Новости Днепра про Массированный обстрел Украины: оккупанты запустили 81 ракету, в том числе 6 «Кинжалов»

Новости Днепра про Массированный обстрел Украины: оккупанты запустили 81 ракету, в том числе 6 «Кинжалов»

Напомним, ранее мы писали, что из-за обстрелов россиян ЗАЭС полностью обесточена, — Энергоатом. 

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Новости Днепра про Массированный обстрел Украины: оккупанты запустили 81 ракету, в том числе 6 «Кинжалов»Українська Новости Днепра про Массированный обстрел Украины: оккупанты запустили 81 ракету, в том числе 6 «Кинжалов»Русский

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