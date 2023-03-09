Массированный обстрел Украины: оккупанты запустили 81 ракету, в том числе 6 «Кинжалов»

В результате организованного противодействия 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей, – отметил он.

Как рассказал Залужный, ВСУ удалось уничтожить 34 крылатые ракеты и 4 беспилотника.

Также было запущено восемь дронов-камикадзе.

Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

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