Массированная атака БпЛА на Днепр: уничтожили 10 «шахедов», но есть и несколько «прилетов»

В ночь с 12 на 13 февраля наши защитники уничтожили 10 «шахедов» в Днепровском районе. Но есть несколько «прилетов» в Днепре.
Под ударом оказался энергетический объект. Возник пожар, который спасатели потушили. Попал агрессор и по инфраструктурному объекту. Там тоже возник пожар. Огонь оперативно потушили.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Благодарю тех, кто 24/7 ликвидирует последствия российского террора. В их числе и герои-энергетики. Они уже вернули свет жителям Павлоградского района после вчерашних атак. Сейчас работают в областном центре. Там тоже запитали почти все дома, – добавил Лысак.
Кроме того, ночью российская армия била из артиллерии по Никополю, Марганцу и Мировской громаде.
Повреждены три частных дома. Одно хозяйственное сооружение разрушено и еще одно – побито. Повреждены полсотни солнечных панелей.
К счастью, везде – без погибших и пострадавших.
Читайте также:
Автор:
К счастью, другие люди не пострадали.
Нужна ваша помощь!
Фото было сделано 8 февраля!
Всего в аварии пострадали три человека.
К счастью, другие люди не пострадали.
Днепровские школьники завершат обучение в июне.
Для получения прав жителям Днепра, как и всей Украины, необходимо сдать теоретический и практический экзамен в МРЕО. Для сдачи теории будущему водителю необходимо пройти тесты на знание правил ПДД. А для сдачи практики – доказать, что они могут управлять автомобилем…
В Днепропетровской области гадалка выманила у женщины золото.
Нужна ваша помощь!
Теплоэлектростанция компании ДТЭК в Днепре, в которую попали российские дроны во время ночной атаки, получила критические повреждения.
Омбудсман Дмитрий Лубинец отреагировал на появление тг-каналов, где кибербуллили подростков.
Фото было сделано 8 февраля!
В Кривом Роге поймали коллаборантку.
Завтра во всем мире будут отмечать День святого Валентина. За несколько дней до наступления этого дня на прилавках магазинов появляются различные товары, связанные с темой любви, а владельцы магазинов и ресторанов пытаются как-то тематически украсить вход в заведение или обустроить…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!