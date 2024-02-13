Массированная атака БпЛА на Днепр: уничтожили 10 «шахедов», но есть и несколько «прилетов»

Вторую ночь подряд враг массированно атакует БПЛА Днепропетровщину.

В ночь с 12 на 13 февраля наши защитники уничтожили 10 «шахедов» в Днепровском районе. Но есть несколько «прилетов» в Днепре.

Под ударом оказался энергетический объект. Возник пожар, который спасатели потушили. Попал агрессор и по инфраструктурному объекту. Там тоже возник пожар. Огонь оперативно потушили.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Благодарю тех, кто 24/7 ликвидирует последствия российского террора. В их числе и герои-энергетики. Они уже вернули свет жителям Павлоградского района после вчерашних атак. Сейчас работают в областном центре. Там тоже запитали почти все дома, – добавил Лысак.

Кроме того, ночью российская армия била из артиллерии по Никополю, Марганцу и Мировской громаде.

Повреждены три частных дома. Одно хозяйственное сооружение разрушено и еще одно – побито. Повреждены полсотни солнечных панелей.

К счастью, везде – без погибших и пострадавших.

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