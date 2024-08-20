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Массовые поджеги авто ВСУ: в Днепре задержали еще троих подозреваемых

Сегодня 16:36
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В Днепре и Кривом Роге задержаны подозреваемые в поджоге военных машин.

Новости Днепра про Массовые поджеги авто ВСУ: в Днепре задержали еще троих подозреваемых

СБУ и Нацполиция разоблачили три группы поджигателей, действовавших в разных областях Украины. Среди задержанных хулиганы, которые сжигали машины военных в Днепре и Кривом Роге.

«Под прицелом» врага служебные автомобили и частные помещения военнослужащих Сил обороны. Для совершения поджогов оккупанты дистанционно завербовали молодых людей, которые искали «легкие деньги» в Телеграм-каналах.

По указанию спецслужб РФ фигуранты сначала разведывали локации потенциальных целей, а затем совершали поджоги и фиксировали их на камеры собственных телефонов.

В Днепре недавно разоблачили трех жителей прифронтового региона, которые сожгли пять авто ВСУ на территории областного центра. Мужчинам было 21, 22 и 23 года.

Еще двоих вражеских приспешников задержали в Кривом Роге — они пытались сжечь служебный микроавтобус, который военные перегнали в город после выполнения боевых задач на передовой.

Всех задержанных теперь ждет уголовная ответственность.

Новости Днепра про Массовые поджеги авто ВСУ: в Днепре задержали еще троих подозреваемых

Новости Днепра про Массовые поджеги авто ВСУ: в Днепре задержали еще троих подозреваемых

Заметим, что только за этот месяц в Днепре сообщалось о минимум пяти случаях поджога военных автомобилей.

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Новости Днепра про Массовые поджеги авто ВСУ: в Днепре задержали еще троих подозреваемыхУкраїнська Новости Днепра про Массовые поджеги авто ВСУ: в Днепре задержали еще троих подозреваемыхРусский

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