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  • Массовые «минирования» в Днепре: анонимы угрожали взорвать 91 школу, 43 гостиницы, 38 больниц и еще более 100 учреждений

Массовые «минирования» в Днепре: анонимы угрожали взорвать 91 школу, 43 гостиницы, 38 больниц и еще более 100 учреждений

Сегодня 10:11
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В Днепре анонимы продолжают отправлять в колл-центры и на электронную почту СБУ сообщения о заминировании критически важных объектов инфраструктуры. За минувшие сутки успели "заминировать" 288 локаций.

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Так, соответствующим службам пришлось обследовать все объекты, а это: 14 судебных учреждений, 38 больниц, 1 аэропорт, 22 торговых центра, 91 учреждение общего среднего образования, 1 здание СБУ, 10 отделов полиции, 8 территориальных центров комплектования и 43 гостиницы.

Об этом информирует пресс-служба горсовета Днепра.

Взрывоопасных устройств, взрывчатых веществ или конструктивно похожих на них предметов обнаружено не было. Информация о минировании оказалась ложной.

Напомним, статьей 259 Уголовного кодекса Украины определено, что заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжелыми последствиями, — наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.

В случае, когда объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры, здания или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти, учреждения здравоохранения, учебные заведения, или если это сообщение повлекло тяжкие последствия или совершено повторно, — наказывается лишением свободы от 4 до 8 лет.

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