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Массовое отключение: где в Днепре 18, 19, 20, 21 и 22 декабря будут выключать свет (все адреса)

Сегодня 20:22
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В Днепре с 18 по 22 декабря будут выключать свет.

Новости Днепра про Массовое отключение: где в Днепре 18, 19, 20, 21 и 22 декабря будут выключать свет (все адреса)

В Центральной энергетической компании в очередной раз анонсировали графики отключения света на следующую неделю. Это плановые отключения, которые требуются, чтобы энергетики смогли произвести необходимые ремонтные работы.

В Днепре свет будут выключаться на несколько часов с 18 по 22 декабря.

18 ГРУДНЯ с 08:00 до 17:00 по адресам:

ул. Агатовой: 1;
ул. Бехтерева: 1, 3, 4, 6, 9-11, 15-18, 20, 21, 23, 27, 30, 32, 36, 40, 42, 48, 50, 54, 58;
ул. Бутакова: 2, 3, 4, 8, 10, 12/1, 17А, 21, 252;
ул. Радуга: 1, 2А, 3, 5, 7, 15, 20, 22А, 24А, 26, 27, 32, 36, 36А, 38, 48, 96, 181, 211;
ул . Дивизионная: 92, 102, 106, 108, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 133-149 (нечетные), 157;
ул. Оздоровительная: 9А, 11А;
ул. Павлова: 1, 4, 12;
ул. Пироговая: 1-6, 8-13, 16-22 (парные), 23, 25-27, 31, 35, 41, 45, 59;
ул. Мечникова: 10, 11;
пер. Голубой: 2;
пер. Янтарный: 1-6, 11, 12, 14-20 (парные), 26;
пер. Розовый: 1, 3-5, 7-17, 20-22, 26-32, 34, 38;
ул. Оранжевая: 1-4, 6-24, 26-39, 42-44, 46, 47, 49, 51-70, 72-84 (парны);
ул. Соломенская: 1;
пер. Вячеслава Тютина 1-12, 14-16, 18-20;
ул. Бехтерева: 3, 4, 6, 9-11, 15-18, 20, 21, 27, 30, 32, 36, 40, 42, 48, 50, 54, 58;
ул . Бориса Кротова: 31, 35, 39А;
ул. Бутакова: 2, 3, 8, 10, 12/1, 17А, 21, 252;
ул. Радуга: 36А;
ул. Дивизионная: 92, 102, 106, 108, 110, 114, 118, 122, 126, 130-149 (нечетные), 157;
ул. Оздоровительная: 1-7, 9А, 11А, 12, 13, 18, 20;
ул. Павлова: 1, 4, 12;
ул. Пирогова: 7, 51, 59;
ул. Соломенская: 1, 4-14 (парные), 17, 18, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 42, 54, 56, 104, 131Г;
ул. Весенняя: 5, 31, 35;
ул. Дорога: 1А, 2, 3, 5, 7, 14, 16;
ул. Заводская: 36;
ул. Земская: 1, 3А;
ул. Северная: 3, 15;
ул. Татарский: 8, 10, 131Г, 141, 143, 154, 159, 163, 164Б, 165, 167, 175, 177, 179;
ул. Яхонтова: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12А, 20, 21, 25, 31, 33;
пер. Голубой: 2-8, 10-12, 14-17, 20-23, 25, 27-31, 33, 35;
пер. Янтарный: 1-6, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 157;
пер. Розовый: 1-5, 7-17, 20-22, 26-32, 34, 38;
пер. Изумрудный: 1-7, 9-15 (нечетные), 16-23, 25-33 (нечетные);
пер. Фиалковый: 1-13, 15, 18, 19, 21, 23-27, 29-31, 34, 36-41, 43, 44-60 (парные);

На 19 декабря с 08:00 до 17:00 по адресу:

ул. Гладкова: 36;
ул. Инженерная: 7В, 12;
ул. Казакевича: 9;
улица Калужская 2;
ул. Казака Мамая: 12-20 (парны).

На 20 декабря с 08:00 до 17:00 по адресам:

ул. Академика Янгеля: 35-59 (нечетные);
ул. Арихтектора Заболотного: 1-18, 19А, 20-24, 26;
ул. Василия Слипака: 1-22, 24, 26, 28А, 30, 32, 34, 66;
ул. Грушева: 1А, 2-12, 14, 16;
ул. Энергетическая: 2А, 7, 9Д, 11;
ул. Ивана Франко: 22-32 (парны), 33, 34, 36-41, 43-57 (нечетные);
ул. Корейский: 2, 4, 6, 8А, 10, 12;
ул. Матросская: 1-38, 40, 42-48, 50, 52;
ул. Молодежная: 2-32, 34;
ул. Новокрымская: 50-58;
ул. Осипа Бодянского: 1-6, 7А, 8-10, 11А, 12-18, 20, 24;
ул. Панельно: 1, 2, 3/2, 4-10, 11А, 13-34, 36;
ул. Победы: 212, 214, 216;
ул. Ржевская: 2-10 (парные);
ул. Рабочая: 77;
ул. Софиевская: 10, 12;
ул. Шинная: 3, 4;
пер. Ключевой: 1, 3, 5;
пер. Матросский: 1-6, 8-14 (парные), 17, 19, 23, 25;
пер. Молодежный: 14А, 15;
просп. Богдана Хмельницкого: 50, 52-56, 58-60, 62-68, 70, 93, 116, 139, 144; , 11, 12.

На 21 декабря с 08:00 до 17:00 по адресам:

ул. Арихтектора Заболотного: 1-18, 19А, 20-24, 26;
ул. Василия Слипака: 1А, 2-22, 24-34 (парны), 66;
ул. Грушева: 1А, 2-12, 14, 16;
ул. Энергетическая: 2А;
ул. Ивана Франко: 22, 24, 33, 37, 39;
ул. Корейский: 2, 4, 6, 8А, 10А, 12;
ул. Матросская: 1-27, 29-37 (нечетные);
ул. Молодежная: 2-8, 10;
ул. Осипа Бодянского: 1-18, 20, 24;
ул. Панельно: 1А, 2, 3/2, 4-9, 10А, 11А, 13-34, 36;
ул. Победы: 212, 214, 216;
ул. Ржевская: 2-10 (парные);
ул. Шинная: 3,4;
пер. Матросский: 1-6, 8-14 (парные), 17-25 (нечетные); пер. Молодежный: 14А, 15;просп. Богдана Хмельницкого: 53, 55, 59, 144

На 22 декабря с 08:00 до 17:00 по адресу:

ул. Соломенская: 4-14 (парные), 17, 18, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 42, 54, 56, 104, 131Г;
ул. Татарский: 8, 10, 131, 131Г, 141, 143, 154, 159, 163, 164Б, 165, 167, 175, 177, 179;
ул. Яхонтова: 2, 4, 11, 12;
пер. Изумрудный: 1, 2А, 3-7, 9-15 (нечетные), 16-23, 25-33 (нечетные);
ул. Бутакова: 4;
ул. Радуга: 1, 2А, 3, 5, 7, 15, 20, 22А, 24, 24А, 26, 26А, 27, 32, 36, 38, 38А, 48, 96, 181, 211;
пер. Голубой: 3-8, 10-12, 14-17, 20-23, 25, 27-31, 33, 35;
пер. Фиалковый: 1-13, 15, 18, 19, 21, 23-27, 29-31, 34, 36-38, 39-41, 43, 44-60 (парные);
улица Яхонтова 1,2,4,5,7,8,11,12,20,21,25,31,33;
пер. Янтарный: 12А, 157;
пер. Изумрудный: 1, 2А, 3-7, 9-15 (нечетные), 16-23, 25-33 (нечетные).

ул. Агатовой: 1;
ул. Дорога: 1А, 2, 3, 5, 5А, 7, 14, 16;

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