Масштабный сбой в «Киевстар»: пользователи не могут перейти на другого оператора через нацроуминг

Пользователи жалуются на отсутствие мобильной связи, Интернета и невозможность войти на сайт оператора. Также невозможно войти в мобильное приложение «Киевстар». При попытке дозвониться абоненты слышат ответ «мобильная сеть недоступна».
В компании прокомментировали масштабный сбой в работе. Там отметили, что специалисты уже работают над устранением проблемы.
Позже в пресс-службе Минцифры сообщили, что абоненты не могут перейти на других операторов через нацроуминг в результате сбоя, который сейчас еще продолжается.
Об этом пишет hromadske.
Нацроуминг не работает из-за того, что сеть «Киевстара» не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов в результате общего технического сбоя, — рассказали в Минцифры.
Отметим, некоторые СМИ со ссылкой на собственные источники утверждают, что сбой произошел из-за хакерской атаки.
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