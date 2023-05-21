Масштабный пожар в Никополе: сгорел магазин бытовой техники (ФОТО)

В Никополе Днепропетровской области на улице Электрометаллургов произошел масштабный пожар. Там на первом этаже пятиэтажного жилого дома загорелся магазин бытовой техники.

От магазина площадью 100 квадратных метров ничего не осталось. К счастью, обошлось без человеческих жертв, однако есть большие материальные убытки.

О пожаре проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Пламя уничтожило бытовую технику и имущество, также повреждены 8 балконов, 5 окон, кондиционер и фасад двух соседних магазинов.

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