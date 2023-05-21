Масштабный пожар в Никополе: сгорел магазин бытовой техники (ФОТО)

От магазина площадью 100 квадратных метров ничего не осталось. К счастью, обошлось без человеческих жертв, однако есть большие материальные убытки.
О пожаре проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Пламя уничтожило бытовую технику и имущество, также повреждены 8 балконов, 5 окон, кондиционер и фасад двух соседних магазинов.
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Анна Кравчук
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