Масштабный пожар: на Днепропетровщине три квартиры горят в многоэтажке

В Приднепровске горят сразу три квартиры в многоэтажке.
Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».
Предварительно известно, что на улице Агнии Барто в одной из квартир в многоэтажке что-то взорвалось, из-за чего и произошло возгорание, — говорится в сообщении.
Огонь опрокинулся на две другие квартиры. Удалось локализовать пожар пока неизвестно.
На месте работают специалисты ГСЧС и правоохранители.
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