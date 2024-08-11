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Масштабный пожар: на Днепропетровщине три квартиры горят в многоэтажке

Сегодня 18:25
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Большой пожар в Днепропетровской области.

Новости Днепра про Масштабный пожар: на Днепропетровщине три квартиры горят в многоэтажке

В Приднепровске горят сразу три квартиры в многоэтажке.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».

Предварительно известно, что на улице Агнии Барто в одной из квартир в многоэтажке что-то взорвалось, из-за чего и произошло возгорание, — говорится в сообщении.

Огонь опрокинулся на две другие квартиры. Удалось локализовать пожар пока неизвестно.

На месте работают специалисты ГСЧС и правоохранители.

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Новости Днепра про Масштабный пожар: на Днепропетровщине три квартиры горят в многоэтажкеУкраїнська Новости Днепра про Масштабный пожар: на Днепропетровщине три квартиры горят в многоэтажкеРусский

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