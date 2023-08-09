Масштабное отключение воды в Днепре и Днепровском районе: когда возобновят водоснабжение

Напомним, ранее мы писали, что жители некоторых улиц Днепра сегодня останутся без света: почему и адреса.

Водоснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

9 августа в Днепре и Днепровском районе масштабное отключение воды.

Суд назначил штраф миграционнику из Днепра, обещавшего "порешать" с военкоматом.

В Днепре снова предупредили об опасных погодных условиях.

В Днепре в эти выходные в городских парках пройдут интересные…

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Как выглядят самые дешевые комнаты в аренду в Одессе: 125 грн в сутки и 20 метров до моря (ФОТО) С 10 августа в Одессе планируют открыт пляжный сезон. Разрешено будет купаться в море и отдыхать на пляжах при условии, что в воде будут стоять заградительные сетки, а территория пляжа оборудована громкоговорителями и рядом будут укрытия. 2 просмотров

Жителей Днепра снова предупреждают об опасном метеоявлении В Днепре снова предупредили об опасных погодных условиях. 10 просмотров