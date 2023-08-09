Масштабное отключение воды в Днепре и Днепровском районе: когда возобновят водоснабжение

9 августа в Днепре и Днепровском районе масштабное отключение воды.
Все из-за проведения аварийных работ.
Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Так, прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Обновлено: также прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки.
Напомним, ранее мы писали, что жители некоторых улиц Днепра сегодня останутся без света: почему и адреса.
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