Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Масштабное отключение воды в Днепре и Днепровском районе: когда возобновят водоснабжение

Масштабное отключение воды в Днепре и Днепровском районе: когда возобновят водоснабжение

Сегодня 12:08
просмотров

Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

Новости Днепра про Масштабное отключение воды в Днепре и Днепровском районе: когда возобновят водоснабжение

9 августа в Днепре и Днепровском районе масштабное отключение воды.

Все из-за проведения аварийных работ.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Так, прекращено водоснабжение:

  • с. Каменка,
  • с. Старые Кодаки,
  • с. Сажевка,
  • спуска Близнюковский,
  • ул. Анны Швыдько,
  • ул. Григория Омельченко,
  • ул. Аэропортовская,
  • ул. Глиняная,
  • ул. Аэропорт (Авиаторов),
  • с. Мирное,
  • просп. П. Калнышевского, 44, 46, 54, 58, 60, 68,
  • ул. Б. Хмельницкого, 11А, 1-23,
  • просп. Слобожанский, 36-56.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Новости Днепра про Масштабное отключение воды в Днепре и Днепровском районе: когда возобновят водоснабжение

Обновлено: также прекращено водоснабжение:

  • ул. Запорожское шоссе, 60,
  • ул. Васильевская, 80–94.

Водоснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки.

Напомним, ранее мы писали, что жители некоторых улиц Днепра сегодня останутся без света: почему и адреса.

Читайте также:

Новости Днепра про Масштабное отключение воды в Днепре и Днепровском районе: когда возобновят водоснабжениеУкраїнська Новости Днепра про Масштабное отключение воды в Днепре и Днепровском районе: когда возобновят водоснабжениеРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Как выглядят самые дешевые комнаты в аренду в Одессе: 125 грн в сутки и 20 метров до моря (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 12:47
Как выглядят самые дешевые комнаты в аренду в Одессе: 125 грн в сутки и 20 метров до моря (ФОТО)

С 10 августа в Одессе планируют открыт пляжный сезон. Разрешено…

На выходных в парках Днепра проведут интересные мероприятия: где можно развлечься
Новости Днепра
Сегодня 11:38
На выходных в парках Днепра проведут интересные мероприятия: где можно развлечься

В Днепре в эти выходные в городских парках пройдут интересные…

Жителей Днепра снова предупреждают об опасном метеоявлении
Новости Днепра
Сегодня 11:05
Жителей Днепра снова предупреждают об опасном метеоявлении

В Днепре снова предупредили об опасных погодных условиях.

В Днепре миграционник, обещавший «порешать» с военкоматом, получил штраф в 94 тысячи гривен
Новости Днепра
Сегодня 10:26
В Днепре миграционник, обещавший «порешать» с военкоматом, получил штраф в 94 тысячи гривен

Суд назначил штраф миграционнику из Днепра, обещавшего "порешать" с военкоматом.

Последние новости

Как выглядят самые дешевые комнаты в аренду в Одессе: 125 грн в сутки и 20 метров до моря (ФОТО)
Как выглядят самые дешевые комнаты в аренду в Одессе: 125 грн в сутки и 20 метров до моря (ФОТО)

С 10 августа в Одессе планируют открыт пляжный сезон. Разрешено будет купаться в море и отдыхать на пляжах при условии, что в воде будут стоять заградительные сетки, а территория пляжа оборудована громкоговорителями и рядом будут укрытия.

Сегодня 12:47
2
просмотров
В Днепропетровской области больше месяца ищут пропавшую без вести женщину
В Днепропетровской области больше месяца ищут пропавшую без вести женщину

В Днепропетровской области ищут 36-летнюю Елену Ябанжи.

Сегодня 12:38
3
просмотров
Перевозил погибших героев: в страшной аварии погиб волонтер из Днепра
Перевозил погибших героев: в страшной аварии погиб волонтер из Днепра

Светлая память!

Сегодня 12:34
7
просмотров
На выходных в парках Днепра проведут интересные мероприятия: где можно развлечься
На выходных в парках Днепра проведут интересные мероприятия: где можно развлечься

В Днепре в эти выходные в городских парках пройдут интересные события.

Сегодня 11:38
6
просмотров
На Днепропетровщине заметили паука-звезду соцсетей: ядовитый ли он
На Днепропетровщине заметили паука-звезду соцсетей: ядовитый ли он

Вы сто процентов уже видели этого паучка.

Сегодня 11:27
3
просмотров
Жителей Днепра снова предупреждают об опасном метеоявлении
Жителей Днепра снова предупреждают об опасном метеоявлении

В Днепре снова предупредили об опасных погодных условиях.

Сегодня 11:05
10
просмотров
В Днепре на Философской двое мужчин похитили из авто магнитолу: комментарий полиции
В Днепре на Философской двое мужчин похитили из авто магнитолу: комментарий полиции

Вчера, 8 августа, на улице Философской двое мужчин разбили стекло в припаркованном автомобиле "ЗАЗ Славута" и похитили оттуда магнитолу.

Сегодня 10:39
4
просмотров
В Днепре миграционник, обещавший «порешать» с военкоматом, получил штраф в 94 тысячи гривен
В Днепре миграционник, обещавший «порешать» с военкоматом, получил штраф в 94 тысячи гривен

Суд назначил штраф миграционнику из Днепра, обещавшего "порешать" с военкоматом.

Сегодня 10:26
2
просмотров
На Днепропетровщине запретят ловить раков: когда и почему
На Днепропетровщине запретят ловить раков: когда и почему

Важная информация!

Сегодня 10:00
6
просмотров
Как в школах Днепра будет организован учебный процесс во время воздушной тревоги: разъяснение специалиста
Как в школах Днепра будет организован учебный процесс во время воздушной тревоги: разъяснение специалиста

Уже скоро наши дети должны вернуться за школьные парты.

Сегодня 09:33
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх