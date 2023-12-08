Масштабное отключение воды в Днепре: где жители правого берега могут набрать техническую воду (АДРЕСА)

Жители города могут набрать воду для технических нужд в колонках.

В Днепре из-за масштабного повреждения на магистральном водопроводе часть правого берега осталась без воды. Аварийные бригады уже работают над устранением повреждения.

В Днепровском районе появился новый поселок На карте Днепропетровщины появится новая деревня. 3 просмотров

Жители правого берега Днепра сообщают, что вода начинает появляться: что известно Ночью 8 декабря в Днепре произошел масштабный прорыв на магистральном водопроводе диаметром 1200 мм по ул. Набережная Заводская. 6 просмотров

Как жителю Днепра найти семейного врача, не выходя из дома: инструкция Чтобы получать медицинские услуги в Днепре – направления на обследования, бесплатные анализы или лекарства – нужно направление от семейного врача. Те, кто еще не подписал с ним декларацию или по каким-то причинам хотят поменять врача могут это сделать, не выходя… 2 просмотров