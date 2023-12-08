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  • Масштабное отключение воды в Днепре: где жители правого берега могут набрать техническую воду (АДРЕСА)

Масштабное отключение воды в Днепре: где жители правого берега могут набрать техническую воду (АДРЕСА)

Сегодня 10:03
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Важная информация!

Новости Днепра про Масштабное отключение воды в Днепре: где жители правого берега могут набрать техническую воду (АДРЕСА)

В Днепре из-за масштабного повреждения на магистральном водопроводе часть правого берега осталась без воды. Аварийные бригады уже работают над устранением повреждения.

Жители города могут набрать воду для технических нужд в колонках.

Адреса:

  • ул. Набережная Победы, 68, 108, 120, 134, 136а,
  • ул. Мандрыковская, 145,
  • просп. Героев, 9, 17, 25,
  • бульвар Славы, 3, 4, 8, 13,
  • пер. Добровольцев, 6,
  • пер. Штабной, 3,
  • ул. Сичеславская, 6
  • ул. Большая Диевская, 457,
  • ул. Метростроевская, 5,
  • технопарк (возле ул. Максима Дия, 2Б),
  • ул. Гидропарковая, 1,
  • пер. Парусный, 19,
  • ул. Максима Дия, 8,
  • ул. Юрия Кондратюка, 26,
  • бульвар Рубиновый, 8,
  • ул. Доблестная, 201, 315,
  • пер. Старолечебный (ранее – пер. Брянский), 18,
  • ж/м Покровский, 5а.

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Новости Днепра про Масштабное отключение воды в Днепре: где жители правого берега могут набрать техническую воду (АДРЕСА)Українська Новости Днепра про Масштабное отключение воды в Днепре: где жители правого берега могут набрать техническую воду (АДРЕСА)Русский

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