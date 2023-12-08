Масштабное отключение воды в Днепре: где жители правого берега могут набрать техническую воду (АДРЕСА)

В Днепре из-за масштабного повреждения на магистральном водопроводе часть правого берега осталась без воды. Аварийные бригады уже работают над устранением повреждения.
Жители города могут набрать воду для технических нужд в колонках.
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