Масштабное отключение света в Днепре 18 декабря: все адреса

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Сегодня, 18 декабря, в Днепре многим жителям выключат свет с 8:00 до 17:00.

Еще есть время зарядить телефон!

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