Масштабное отключение света в Днепре 18 декабря: все адреса

Сегодня, 18 декабря, в Днепре многим жителям выключат свет с 8:00 до 17:00.
Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Подготовьтесь!
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